JxCAT i ERC s'eviten donar comptes de l'accelerador al Parlament

Han tombat una petició de compareixença del gerent de la Regió Sanitària

Actualitzada 07/10/2018 a les 21:31

Els vots en contra dels grups de JxCAT i ERC han tombat una proposta de compareixença de Ciutadans que demanava, en sessió del 27 de setembre, la presència d’una «representació de la Gerència Territorial de Salut de Tarragona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tancament del servei de radioteràpia a Tarragona durant l’estiu». En detall, la proposta va rebre el «sí» de Partit Socialista, Catalunya en Comú Podem, el subgrup del Partit Popular i Ciutadans (10 vots). I van rebutjar-la els grups de JxCAT i ERC (10 vots). Davant l’empat tècnic, la ponderació va tombar la proposta.La secretària (Cs) de la Comissió va considerar el resultat «erroni» pel fet que «implícitament ha computat com a vàlids els sis vots que correspondrien als diputats suspesos per imperatiu legal i en virtut de l’acte del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018». Però, la proposta de Ciutadans, que feia referència a l’aturada parcial, durant l’estiu, de l’accelerador lineal de la plaça del gegant Indi, ha quedat finalment fora.Ciutadans havia portat també, a la Comissió, un extensíssim llistat de peticions de compareixença de directors de centres hospitalaris –entre ells, el de l’Hospital Sant Joan i el Joan XXIII– per informar de la situació dels equipaments «pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost». Aquestes, que eren una quarantena, van ser votades en bloc i van acabar rebutjades per JxCAT, ERC i PSC.