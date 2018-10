Enxampen un ciclista begut després de xocar contra un cotxe a Reus

És un dels quatre conductors, tots implicats en accidents, a qui se’ls ha sancionat per superar la taxa d’alcoholèmia durant aquest cap de setmana

Actualitzada 08/10/2018 a les 12:16

La Guàrdia Urbana de Reus ha instruït diligències penals contra un total de quatre conductors per donar positiu en alcoholèmia durant aquest cap de setmana. Tots ells estaven implicats en accidents. Un d’ells manipulava una bicicleta, mentre que els altres tres individus conduïen turismes.El primer cas es va produir aquest dissabte 7 d’octubre a les 7.12h al carrer Carrasco Formiguera. Un ciclista veí de Reus de 28 anys i un vehicle Ford C-max conduït per un veí també de la ciutat de 41 anys es van veure implicats en un xoc. El ciclista va donar un resultat positiu de 0,93 mg/l d'alcohol en aire espirat en la prova d'alcoholèmia.A les 17:01h, a la cantonada dels carrers Pau Font de Rubinat i Roger de Belfort, es va produir el xoc d’un turisme Skoda Fabia amb un vehicle estacionat. Agents de la Guàrdia Urbana van practicar la prova d’alcoholèmia al conductor, un veí de Reus de 54 anys, el qual va donar un resultat positiu de 1,21 mg/l.Per altra banda, la nit d’aquest diumenge al dilluns 8 d’octubre a les 1:39h s’ha produït un accident de trànsit sense ferits. En ell s’hi ha vist implicat un Audi A3, conduït per un veí de Reus de 39 anys, el qual ha donat positiu de 0,69mg/l a la prova d’alcoholèmia.Hores més tard, a les 5:59h a la cantonada dels carrers del Recs i Lleona, un turisme VolKswagen Golf, conduït per un veí de Riudoms de 29 anys, ha xocat contra una pilona. El conductor ha estat sotmès a la prova d’alcoholèmia i ha donat un resultat positiu de 0,71 mg/l.