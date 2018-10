El Lleó petit obrirà un Verkami per acabar de finançar-se

El nou element es lliurarà a la ciutat l’any vinent

La Colla del Lleó activarà, en els propers dies, un projecte de micromecenatge a Verkami per tal de recavar fons que ajudin a acabar de finançar el Lleó petit. En aquest punt faltaran per recollir, aproximadament, uns 9.000 euros dels 15.000 que haurà costat el global de l’element.De l’estrena de la nova bèstia, que va produir-se el passat 22 de setembre, el cap de colla del Lleó, Josep Lluís Rius, fa un balanç «molt positiu». «Va ser tot un èxit i vam gaudir d’una part de la festa que és molt bonica», afegeix. El col·lectiu cerca ara fórmules per acabar de pagar el Lleó petit i l’entrada a Verkami serà una d’elles.El Lleó petit pesa uns 30 quilos i fa una mica més de dos metres d’alçada. Té una aparença juganera, amb mig somriure a la boca, les orelles afilades i un pelatge fi, en les mateixes tonalitats que el Lleó. És tot de color daurat i amb un mantell on llueix l’escut de la ciutat. La peça és portada interiorment per dues persones de la trentena de nois i noies, d’entre 8 i 12 anys, que s’han estrenat aquesta Misericòrdia. Ha estat creat per l’escultor Manel Llauradó i la corona és obra de la joiera Siat Sans. Quatre músics, un timbal i tres gralles posen ritme a la bèstia. I la roba dels petits portadors és una rèplica que de la que duen els portadors del Lleó.A banda de recórrer a Verkami, la Colla del Lleó estarà present al Parc de Nadal de Reus i pensa en alternatives com oferir el Lleó petit per visitar localitats properes en determinades dates. El Lleó petit, d’altra banda, i tal com explica Rius, «es lliurarà a la ciutat, si tot surt com ho tenim previst, l’any vinent».