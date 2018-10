Arxivada la denúncia de l'alcalde de Reus per la retirada de la pancarta dels presos del balcó de l'Ajuntament

El batlle presentarà un recurs després que s'hagi decretat el sobreseïment provisional en no poder identificar els autors

Actualitzada 08/10/2018 a les 19:22

La jutgessa del jutjat d'instrucció número 2 de Reus ha arxivat la denúncia que va presentar l'alcalde, Carles Pellicer, per la retirada de la pancarta per la llibertat dels polítics presos del balcó de l'Ajuntament i per les amenaces que va rebre en aquella acció. L'auto, que el consistori va rebre divendres, manifesta que els fets denunciats pel batlle constitueixen un delicte, però que es decreta el sobreseïment provisional de la causa perquè no s'ha pogut identificar els autors. Pellicer recorrerà la decisió. L'equip de govern ha expressat aquest dilluns al vespre a través d'un comunicat la seva «sorpresa, preocupació i rebuig» davant del sobreseïment provisional.El govern de Reus creu que els fets denunciats són «prou greus» com perquè siguin investigats per depurar les responsabilitats que se'n derivin, i «més encara que la jutgessa reconeix en el mateix auto que els fets són constitutius de delicte».Els fets van passar el 10 d'agost, quan un grup va despenjar amb una escala una pancarta per la llibertat dels polítics presos que penjava de la façana de l'Ajuntament. Tot plegat va provocar una picabaralla entre partidaris i detractors de la iniciativa. Ciutadans va reivindicar l'acció, tot justificant que s'actuava «davant la inacció del govern municipal per garantir la neutralitat als espais públics». A més de la retirada da le pancarta, Pellicer també va denunciar que se'l va amenaçar amb pegar-li si no s'apartava, a la plaça del Mercadal.