L’esdeveniment se celebrarà del 15 al 20 d’octubre i és una proposta del Consell d’Infants Ciutadans i del Consell Municipal de Joves de Secundària

Actualitzada 08/10/2018 a les 11:27

10:40 h. Sortida de la torxa inaugural de la Setmana de la Gent Activa, Gent Gran des de la plaça de les Oques fins al saló de plens de l’Ajuntament de Reus.

de la Setmana de la Gent Activa, Gent Gran des de la plaça de les Oques fins al saló de plens de l’Ajuntament de Reus. 11:00 h. Arribada de la torxa al saló de plens de l’Ajuntament de Reus seguida dels parlaments inaugurals de la setmana de la Gent Activa, Gent Gran. Una vegada finalitzats els parlaments inaugurals es donarà tret de sortida a la Setmana de la Gent Activa, Gent Gran amb un espectacle a càrrec de les alumnes de l’activitat de gimnàstica dels Casals Municipals de la Gent Gran.

17:00 h. Xerrada sobre “Què cal saber del dolor?”, al Centre Cívic Ponent. Què és, com es mesura, com el podem prevenir i tractar. Tractaments no farmacològics i farmacològics. Què hem de triar? A càrrec de Núria Solé, farmacèutica (Col·legi de Farmacèutics de Tarragona)

9:30 h. Torneig de futbol caminant al camp de futbol de la Pastoreta. Els equips han d’estar formats per 6 persones (5 jugadors i 1 porter). Es requereix inscripció prèvia. Les persones interessades es poden inscriure per equips o de manera individual.

al camp de futbol de la Pastoreta. Els equips han d’estar formats per 6 persones (5 jugadors i 1 porter). Es requereix inscripció prèvia. Les persones interessades es poden inscriure per equips o de manera individual. 11:00 h. Esmorzar saludable pels participants al futbol caminant.

pels participants al futbol caminant. 17:00 h. Xerrada sobre “La sexualitat no té edat”, al Centre Cívic del Carme. A càrrec de Sonsoles Jiménez Jiménez, sexòloga.

9:30 h. Jocs cooperatius per equips a la Plaça de la Llibertat. Els equips han d’estar formats per entre 2 i 4 participants. S’inclouran jocs senzills d’habilitat, equilibri, coordinació i punteria. Cal inscripció prèvia. Les persones interessades es poden inscriure per equips o de manera individual.

Els equips han d’estar formats per entre 2 i 4 participants. S’inclouran jocs senzills d’habilitat, equilibri, coordinació i punteria. Cal inscripció prèvia. Les persones interessades es poden inscriure per equips o de manera individual. 11:00 h. Master class participativa sobre relaxació muscular a la plaça de la Llibertat, amb la col·laboració del Col·legi de Fisioterapeutes. Oberta a tothom qui vulgui fomentar l’envelliment actiu.

10:00 h. Master class participativa amb activitats físiques, dinàmiques i divertides. Oberta a tothom qui vulgui fomentar l’envelliment actiu. Al Pavelló Olímpic Municipal.

9:30 h. “Caminada intergeneracional pel foment de l’envelliment actiu”. El punt de sortida i d’arribada de la caminada serà a la plaça de la Llibertat. Hi haurà 3 recorreguts especificats (2, 5 i 10 quilòmetres). Cal inscripció prèvia.

Informació i inscripcions

Qui diu que l’activitat física no és compatible amb el pas dels anys? Per tal de posar en valor que la gent gran també fa esport i engrescar a les persones de més edat a trobar l’activitat física que més els escaigui s’ha convocat l’Olimpíada de la gent Gran a Reus. Es tracta d’un programa d’activitats organitzat per l’Ajuntament de Reus en col·laboració amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya que va sorgir de la proposta del Consell d’Infants Ciutadans i del Consell Municipal de Joves de Secundària. L’esdeveniment tindrà lloc del 15 al 20 d’octubre.Sota el lema ‘Gent gran, gent activa: Olimpíada de l’envelliment actiu’, Reus acollirà nombroses activitats esportives, culturals i lúdiques per la gent gran del 15 al 20 d’octubre. La proposta va sorgir de la sessió plenària del Consell d’Infants Ciutadans el passat maig de 2017, així com del Consell Municipal de Joves de Secundària, que també va fer propostes entorn a l’envelliment actiu. Responent a aquestes idees, l’Ajuntament de Reus posa en marxa diferents iniciatives que tenen com a fil conductor la promoció de la salut, sobretot des de l’àmbit de l’esport i amb xerrades interactives, informatives i amb la participació social i cooperativa.Aquest és el programa de l’Olimpíada de la gent gran:Les inscripcions es poden realitzar des de l'1 a l'11 d'octubre de manera presencial o telefònica als centres cívics municipals, als casals municipals de la gent gran (ubicats als centres cívics Ponent, Mestral, Migjorn i Mas Abelló), a les oficines de la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència (al carrer de Sant Joan, edifici de l'antic Hospital, telèfon 9770100129) o bé al Pavelló Olímpic Municipal (carrer de Mallorca, 1, telèfon 977010888).