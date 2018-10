El foc s’ha originat a la cuina d’un immoble de Reus

Actualitzada 07/10/2018 a les 17:22

Una cuina d’un habitatge de Reus ha començat a cremar aquest matí obligant a evacuar tres persones per inhalació de fum. Els bombers han rebut l’avís d’incendi passat un quart d’una i han activat quatre dotacions que s’han desplaçat fins a l’avinguda Països Catalans número 45 de Reus, on tenia lloc l’incendi.Els bombers han aconseguit extingir el foc en poc més d’una hora i el SEM ha traslladat als tres inquilins del pis a l’Hospital Sant Joan de Reus per precaució, ja que havien inhalat fum a causa de la proximitat de les flames.