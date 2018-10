Els grafiters contraataquen i noves pintades desafien Pellicer

Apareixen gargots sobre el mobiliari urbà adreçats directament a l’alcalde

Poques hores després que l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, comparegués davant els mitjans per fer pública la identificació i denúncia de dos joves que havien pintat més de 500 grafitis arreu del municipi, i anunciés mà dura contra els incívics i els «bruts», al centre de la ciutat han aparegut nous gargots, estampats sobre mobiliari urbà, que van adreçats directament al batlle. A una de les jardineres del carrer Monterols, a l’alçada del número 36, algú ha dibuixat una cara i hi ha escrit, en groc, C. Pellicer. L’alcalde ja va confirmar, dijous, que «no ens tremolarà la mà» per aplicar l’Ordenança de Civisme, especialment contra aquells que «fan cas omís» i incompleixen alguns dels articles de manera reiterada.En la mateixa compareixença, Pellicer, al costat del regidor de Seguretat Ciutadana, Joaquim Enrech, i d’un agent de la Guàrdia Urbana, havia avisat els qui fan pintades «que s’ho pensin dues vegades abans d’actuar». I és que les dues persones que van ser denunciades, dos nois de 20 i 24 anys veïns de Reus i que firmen com a Pof i Yuris, s’enfronten a una sanció de 1.200 euros per incompliment de l’Ordenança de Civisme, entre 6 i 24 mesos de multa per delicte de danys amb la quantitat que pugui determinar el jutge per 8 denúncies de propietaris d’establiments i de l’Ajuntament que impliquen costos de neteja valorats en uns 480 euros, i altres 2.400 per reiteració. Les més de 500 pintades representen danys al patrimoni per valor de 20.000 euros, que també podrien acabar pagant.