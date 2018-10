UGT lamenta que Reus perdi l'enllaç de Ryanair amb Eindhoven

El sindicat critica el «curt» horari operatiu i que l'Aeroport no admet bases i «només és de destinació»

Actualitzada 05/10/2018 a les 09:40

Fins a 84 vols cancel·lats

La cancel·lació de la ruta que Ryanair havia programat i comercialitzava entre l’Aeroport de Reus i Eindhoven per a aquest hivern del 2018, una de les dues úniques que l’aerolínia preveia operar en temporada baixa a la capital del Baix Camp, suposa, per al sindicat UGT, una mostra més que «amb l’horari curt i les condicions actuals, aquest només pot ser un aeroport de destinació i no d’origen».L’eliminació de la connexió, la qual va avançar el Diari Més, és fruit de la decisió de Ryanair de suprimir la base que mantenia fins ara activa a Eindhoven i del fet que ubicar-ne una de nova a Reus no fos una opció. La companyia acostuma a volar, expliquen des d’UGT, en enllaços entre aeroports base i no base. «Si Reus tingués un horari més ampli, les aerolínies hi podrien posar alguna base, o operar de la mateixa forma que si en tinguessin una, i que l’Aeroport fos també d’origen i no es limités a rebre turistes, sinó que oferís servei a la població de la zona», apunten fonts del sindicat.UGT «lamenta» la pèrdua de la ruta, que deixarà Reus, pel que fa a Ryanair, només amb l’enllaç a Londres-Stansted a l’hivern. Però, «lamentem més com està l’horari de l’Aeroport». Ampliar-lo, expliquen les mateixes fonts, «augmentaria de manera molt considerable les oportunitats del territori». L’horari operatiu de Reus és, d’inici, de vuit del matí a dotze de la nit durant la temporada d’estiu i de vuit del matí deu de la nit durant la d’hivern. És a l’hivern on, precisament, apunten d’UGT, «és més problemàtic», tot i que, al llarg de tot l’any, «les vuit de matí és molt tard perquè surti el primer avió del dia». «Si les companyies no haguessin de sortir tan tard però sí que hi poguessin arribar més tard, vindrien més», conclouen.Fonts de l’aerolínia concretaven dimecres a aquest rotatiu que Ryanair ha cancel·lat, amb data de l’1 d’octubre, tots els vols de la connexió, que n’havia d’operar dos a la setmana –quatre moviments, en total, entre anades i tornades– en dimarts i dissabte fins el 30 de març. Així, es tracta de 84 vols de l’enllaç Reus-Eindhoven que ja no tindran lloc. L’últim s’enlairarà el 3 de novembre. Almenys part dels seients, però, ja s’havien venut. De fet, fins finals de la setmana passada continuaven resultant accessibles a través del web de la companyia. Per això, Ryanair haurà de realitzar una devolució massiva dels imports dels bitllets o reubicar els passatgers en altres rutes.