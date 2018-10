Ensenyament estudia si l'Escola Prat de la Riba necessita més espai

L’Ajuntament reclama al Departament que desplegui una de les ales de l’edifici per poder retirar el mòdul que s’ha ubicat al pati

Actualitzada 04/10/2018 a les 21:50

Les condicions del menjador

«Cal una solució ràpida»

Un estudi determinarà si l’espai de què disposa l’Escola Prat de la Riba, que des d’aquest estiu té instal·lat un mòdul prefabricat al pati, serà suficient a curt termini o si caldrà fer algun tipus d’intervenció per guanyar metres dins l’edifici i retirar el barracó. El Departament d’Ensenyament, tal com explica al Diari Més el director territorial, Jean Marc Segarra, posarà en marxa aquesta anàlisi al llarg de l’octubre i espera tenir conclusions sobre què s’ha de fer o no al centre abans del Nadal. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la regidora d’Ensenyament, M. Dolors Sardà, havien anunciat a principis de curs la voluntat que la Generalitat abordés una inversió per desplegar, en un sistema amb forma d’altell o similar, una de les ales de l’escola. I fer desaparèixer així el mòdul. Aquesta operació ja s’havia aplicat, anteriorment i sense problema, a l’altra ala. Ambdues parts van mantenir una reunió al setembre, fruit de la qual ha estat l’inici de l’estudi.Segarra recorda que l’Escola Prat de la Riba, per les condicions arquitectòniques, «és un edifici protegit» i que «haurem de mirar quina és la seva catalogació i què permet». De fet, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Reus reflecteix un nivell b de protecció sobre l’equipament, que descarta «operacions d’augment volumètric o sostre». La intervenció que demana l’Ajuntament en acord amb el mateix col·legi, però, és sempre interior i ja es va fer una vegada. Segarra precisa, entre altres punts a tenir en compte abans de fer cap moviment, «l’actualització del padró, si es mantenen o no els grups i revisar l’històric». I diu que «si veiem que això s’estanca, no tindria sentit ampliar a no ser que fes falta per una qüestió pedagògica». «El que hem de veure és si estem en disposició de fer i si fa falta fer alguna actuació», afegeix, i precisa que «en cas que sigui així, es farà el projecte per mirar d’adequar la manca d’espai a un edifici protegit i guanyar-lo a dins».La col·locació del mòdul, la qual va avançar aquest rotatiu, està inclosa en les inversions que Ensenyament va realitzar a centres de la ciutat durant l’estiu i que continuarà fent al llarg de l’any. Ha vingut donada per l’ampliació del menjador, una operació que era necessària per evitar que els alumnes haguessin de dinar per torns i realitzar altres activitats a la mateixa estança. «Des de sanitat, ens deien que les condicions en què estava no es podien mantenir i la prioritat són els nens», apuntava Pellicer en el tret de sortida al nou curs. Abans de la col·locació del mòdul, «vam pensar, fins i tot, en algun local a prop de l’escola per fer-lo servir per dinar, però ho vam descartar», afegia.En el mateix sentit, Segarra valora que «els prefabricats de fa 20 anys no són els mateixos d’ara» però admet que «una altra cosa és que no cal eternitzar-los» i «per això estem estudiant la necessitat, si fa falta més espai i si es pot fer alguna cosa a l’edifici». «Estem en un procés de recollida d’informació que es realitzarà aquest mes», conclou. Fonts municipals apunten que «és necessari trobar una solució ràpida per al barracó» i, per això, apressen Ensenyament a realitzar l’estudi. Mentre això no es porta a terme, i de forma provisional, s’ha intentat integrar l’aspecte del mòdul en el seu entorn.