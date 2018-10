Demanen a l'Ajuntament de Reus que declari Felip VI persona non grata a la ciutat

Ho va publicar el CDR Joan Rebull en un escrit a les xarxes socials

El perfil de Twitter del CDR Joan Rebull de Reus demanava ahir en un escrit que els grups municipals dels partits independentistes i l’Ajuntament de Reus declarés el monarca espanyol, Felip VI, persona non grata a la ciutat.Una petició, que en l’escrit publicat a la xarxa social, justificaven per «l’actitud i els convenciments legitimadors de la violència policial», la publicació, sota el nom de Butlletí del CDR Joan Rebull, també acusaven el monarca de justificar «l’estratègia repressiva de l’estat espanyol contra el dret d’autodeterminació de la nació catalana», referint-se, principalment, a la repressió per part dels cossos de seguretat estatals durant el referèndum d’autodeterminació, celebrat l’1 d’octubre de l’any passat.El CDR Joan Rebull representa una de les escoles que van acollir un dels centres de votació durant el referèndum de l’any passat, un col·lectiu que, com molts a Catalunya, es va crear com a Comitè de Defensa del Referèndum, i que durant l’octubre de l’any passat, va passar a ser un dels Comitès de Defensa de la República. Aquesta entitat va decidir interpel·lar de forma pública ahir, com ja havia fet en altres ocasions durant els darrers mesos, els representants municipals per demanar-los que emprenguin l’acció de declarar persona non grata a Reus, el monarca Felip VI.Es tracta d’una petició que es va generalitzar a partir del discurs del monarca espanyol durant el 3 d’octubre de l’any passat, en què va mostrar el seu suport a l’operatiu policial estatal durant el referèndum. I que s’ha anat repetint durant els darrers mesos, sobretot, tenint en compte la situació dels exiliats i dels presos polítics.Des del CDR Joan Rebull, que a banda d’agafar el nom de l’escola que va servir de centre de votació, també representa el barri Niloga, esperen que l’Ajuntament pari atenció a la seva petició.