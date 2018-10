Una exposició als antics rentadors recorda el cartellista Macari Gómez

S’hi poden veure algunes de les seves obres

La seva relació amb Reus

Ahir al vespre es va celebrar la inauguració de l’exposició sobre el material de l’artista reusenc Macari Gómez «Mac», que va ser il·lustrador de cartells de Hollywood amb reconeixement internacional. L’exposició, que es podrà visitar de forma gratuïta als antics rentadors, situats al Casal de les Dones de Reus.La mostra recull material, cedit per Domènec Solé Gasull, i fa un recorregut per la trajectòria de Macari Gómez com a cartellista per a companyies cinematogràfiques de renom internacional com Metro Goldwyn Mayer, Paramount, 20th Century Fox o Universal, i va il·lustrar pel·lícules tan conegudes com Los diez mandamientos, El Verdugo, La Momia o James Bond contra Goldfinger.A banda d’alguns dels cartells creats per «Mac», a l’exposició s’hi poden veure fotografies de l’artista treballant al seu taller, a més d’algunes obres seves, fetes per a la ciutat de Reus, com un cartell de les festes de Setmana Santa o d’altres il·lustracions religioses.A banda de la instal·lació d’aquesta exposició, que es podrà visitar fins al dia 18 d’octubre, també se celebrarà una projecció d’un documental sobre la figura de Macari Gómez i la seva estada a Reus. La projecció tindrà lloc el mateix 18 d’octubre a les sis de la tarda.A la mostra, hi ha diversos documents relatius a l’estada de Macari Gómez a Reus, sobre la qual tractarà el documental que es projectarà al tancament de l’exposició, que va tenir lloc l’any 1983, quan, a banda de protagonitzar diversos actes, va fer entrega d’un regal: una il·lustració religiosa, a la Congregació de la Mare de Déu de Misericòrdia, el dia en què se celebraven les festes en honor a la patrona de la ciutat de Reus, el dia 25 de setembre. Aquesta mostra en honor a l’il·lustrador reusenc i la projecció del documental, tenen com a objectiu commemorar la figura de l’artista pocs mesos després de la seva mort.Macari Gómez «Mac» va morir el passat 20 de juliol a l’edat de 92 anys. A banda de la seva trajectòria com a il·lustrador de cartells cinematogràfics, «Mac» també va treballar com a dibuixant i pintor. I un cop el negoci de les sales de cinema va entrar en declivi, als anys vuitanta, va passar al disseny de caràtules de vídeo.Macari Gómez va rebre la Creu de Sant Jordi el 2014, com a reconeixement per la seva trajectòria professional, de renom internacional.L’exposició que ja es troba oberta i que es podrà visitar durant els pròxims dies als antics rentadors del Casal de les Dones de Reus, fa un repàs a la trajectòria artística de «Mac» amb reproduccions d’alguns dels seus cartells més celebrats, fotografies, i altres documents sobre la figura d’aquest artista que va néixer a la ciutat de Reus l’any 1926.