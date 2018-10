Ryanair cancel·la 84 vols entre Reus i Eindhoven i elimina la ruta d'hivern

La companyia, que va vendre seients de l’enllaç fins finals de la setmana passada, haurà de fer una devolució massiva de bitllets

La decisió de Ryanair de suprimir la base que fins ara mantenia activa a Eindhoven arrossegarà la ruta que la companyia havia anunciat, i començat a comercialitzar, per a aquest hivern del 2018 entre la ciutat holandesa i l’Aeroport de Reus. Fonts de l’aerolínia concreten al Diari Més que Ryanair ha cancel·lat, amb data d’aquest 1 d’octubre, tots els vols de la connexió, que n’havia d’operar dos a la setmana –quatre moviments, en total, entre anades i tornades– en dimarts i dissabte fins el 30 de març. Així, es tracta de 84 vols de l’enllaç Reus-Eindhoven que ja no tindran lloc. L’últim s’enlairarà des de la capital del Baix Camp el 3 de novembre.Almenys part dels seients, però, ja s’havien venut. De fet, fins finals de la setmana passada continuaven resultant accessibles a través del web de la companyia. Per això, Ryanair haurà de realitzar una devolució massiva dels imports dels bitllets o reubicar els passatgers en altres rutes, segons aquests prefereixin, tal com precisen les mateixes fonts.L’eliminació de la base d’Eindhoven la justifica Ryanair per una davallada en els beneficis del darrer exercici, que atribueix al cúmul de vagues que s’han convocat en els darrers mesos. A més de retirar els cinc avions basats a Eindhoven, la companyia també suprimeix la base de Bremen i redueix a tres avions la de Niederrhein. Ryanair acostuma a traçar rutes entre aeroports base i no base. I ubicar-ne una a Reus no és una opció. En el cas de l’enllaç Reus-Eindhoven, des de l’aerolínia detallen a aquest rotatiu que les persones que ja havien adquirit un bitllet per volar «van ser informades» de la cancel·lació de la ruta «mitjançant un correu electrònic o missatge SMS aquest dilluns, 1 d’octubre, i seran reubicats en vols alternatius o se’ls hi reemborsaran els diners dels seus bitllets, en funció de les seves preferències». Als mateixos missatges que han d’haver rebut on se’ls comunica la cancel·lació hi ha els passos a seguir per escollir una opció o l’altra. Fonts de l’aerolínia no detallen, amb tot, la xifra de seients que ja s’havien venut.La de Reus-Eindhoven era una de les dues úniques connexions que Ryanair oferia a l’Aeroport de Reus aquest hivern. L’altre enllaç és Reus-Londres Stansted. Sobre aquesta última, la companyia precisa que «s’operarà dos cops a la setmana al llarg de la temporada d’hivern 2018». Les mateixes fonts no confirmen si l’enllaç Reus-Eindhoven, que també acostumava a oferir-se a l’estiu –i estava present a la capital del Baix Camp tot l’any– es recuperarà la propera temporada d’estiu o no. Ni quins vols formaran part de la campanya turística 2019. Almenys fins aquest dimarts, a través del web de Ryanair era possible comprar seients a 14 rutes.La situació és delicada perquè, altres anys, Reus-Eindhoven i Reus-Londres havien estat les dues rutes que aportaven activitat a un Aeroport de Reus gairebé en pausa durant l’hivern. També perquè minvaran, molt probablement, les xifres de passatgers que estava registrant l’aeròdrom reusenc i que conduïen a pensar que, enguany, pot repetir-se la xifra del milió de viatgers que es va celebrar en forma de rècord al tancament del 2017. La companyia havia explicat, en anteriors ocasions, que tenia rutes a Reus perquè els avions amb què hi volava superaven el 75% d’ocupació, que és la dada que fa servir Ryanair per calcular la rendibilitat d’una operativa. Fonts del Patronat de Turisme de la Costa Daurada consultades pel Diari Més han declinat pronunciar-se sobre la cancel·lació en tractar-se de la decisió d’una companyia privada.La principal novetat per a l’estiu del 2019, tal com va anunciar Ryanair fa unes setmanes, hauria de ser l’enllaç entre Reus i Gdansk, que connectarà ambdues ciutats dos cops per setmana a partir del març. La ruta que la companyia de la lira posi en marxa entre Reus i Gdansk serà la segona que hagi enllaçat recentment la capital del Baix Camp amb una ciutat polonesa. Aquest estiu, de nou, Rainbow Tours ha activat la connexió que ja va operar al 2017 amb Katowice.