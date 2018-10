Primàries Reus presenta el seu model sense PDeCAT, CUP ni ERC a l'auditori

Prop de 200 persones van acudir ahir a la Sala Santa Llúcia per conèixer els mecanismes de la llista

Actualitzada 04/10/2018 a les 09:25

La «regeneració democràtica»

Prop de 200 persones van assistir ahir, a la Sala Santa Llúcia, a la presentació pública de la proposta de Primàries Reus. A l’acte no van estar presents els portaveus de PDeCAT, CUP ni ERC, a qui «havíem convidat i que s’han excusat per motius d’agenda». «Tot i que llavors vam demanar l’assistència d’alguns dels membres de les seves executives, no han confirmat oficialment ningú», explicava la conductora de la cita, Ester Cabré. Sí que hi van ser membres dels Avis i Àvies per la Llibertat, Òmnium, la Plataforma per la Sedera, DeNou Reus i Demòcrates per Catalunya, entre altres.Cristina Altadill, qui va exercir de portaveu de Primàries Reus, va apuntar que la llista té 400 adhesions a la ciutat. Es tracta, va dir, «no d’un partit polític sinó d’un instrument per garantir el vot republicà» i va presentar-lo com la manera d’«evitar sorpreses a Reus, que l’alcaldia caigui en mans de Ciutadans o dels propulsors del 155». A la capital del Baix Camp, recordava, «en les darreres municipals, PDeCAT, ERC i CUP van sumar els mateixos vots que va obtenir Ciutadans el 21 de desembre». «Som gent a qui les urnes no li fan por», va dir Altadill, que va insistir en la idea que «les municipals són la clau per desplegar la república i ens pot anar d’un sol vot». Altadill també va detallar el sistema de funcionament de Primàries i va subratllar que «és la ciutadania qui vota i decideix els candidats de la llista».A la presentació de Primàries Reus també van intervenir Diana Coromines, de Primàries Barcelona, que va explicar que «el mecanisme de primàries és el millor per començar a canviar la cultura política sotmesa al sistema de partits hermètics i opacs». Coromines va pronunciar-se sobre l’absència de representants de les tres formacions convidades a la Sala Santa Llúcia i va dir que «és lògic que els partits, d’entrada, mantinguin les distàncies perquè Primàries desmunta la seva manera de fer i la jerarquia de llistes tancades» i que «veient l’èxit d’aquests processos, tard o d’hora s’hi hauran d’obrir». Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, va explicar que la col·laboració de l’ANC amb Primàries vol «impulsar les alcaldies independentistes» i «la regeneració democràtica». Paluzie també va recordar que, tot i que en aquells municipis on l’alcaldia és independentista no emfatitzen la necessitat de llistes unitàries, sí que deixen llibertat a les assemblees.