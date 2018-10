Objectiu: obrir totes les portes de Reus

Els dies 6 i 7 se celebrarà una nova edició del Reus Ocult, una iniciativa que va néixer ara fa quatre anys

Actualitzada 03/10/2018 a les 20:43

«Espais Ocults va sorgir d’una sèrie de converses, ara fa quatre anys, entre un grup d’estudiants d’arquitectura i un grup de persones de l’espai de Coworking Vapor Lab, entre les quals hi havia la Coia Domingo. Vam coincidir en la idea que a Reus hi ha molts espais que no s’ensenyen, començant pel mateix espai on hi havia el Coworking, que era l’edifici del Vapor Vell», explica Gemma Daunis, membre actiu i fundadora de l’entitat. D’aquelles converses, mantingudes un mes de maig, en va sorgir una idea que van anomenar Espais Ocults, i que va ser una realitat aquell mateix any, al mes de setembre. Durant un dia, els joves van aconseguir obrir les portes de sis edificis de la ciutat, que van poder ser visitats per tothom que ho va voler, en una jornada que van titular ‘Reus Ocult’.Aquest cap de setmana arriba la quarta edició d’aquesta iniciativa, després d’haver anat creixent i consolidant-se amb milers de visitants. Ara, aquells estudiants ja són arquitectes, i han aconseguit sumar a l’equip persones d’altres àmbits, com historiadors o professors. A ells s’hi suma un grup de més d’un centenar de voluntaris que s’encarreguen de realitzar les visites guiades durant tot el cap de setmana. «Som un grup de persones de tots els àmbits que tenim ganes de donar a conèixer el patrimoni i la cultura de Reus. Curiosament, molts dels fundadors de l’Associació no som de la ciutat. Jo mateixa soc de Lleida, el president és de Badalona… potser per això ens la mirem d’una manera diferent», assegura la Gemma.D’aquesta manera, Espais Ocults s’ha centrat en aconseguir obrir les portes d’edificis o entitats que no se solen visitar perquè són particulars –com el Xalet Serra–, poc coneguts –com l’Associació d’Amics del Ferrocarril, on es conserva un vagó de l’antic Carrilet–, o que els reusencs tenen per poc accessibles –com el Barri Gaudí. Els visitants hi podran entrar i conèixer-ne la història de la mà dels voluntaris, que faran visites guiades d’entre 15 i 20 minuts, de manera gratuïta. En paral·lel, es duran a terme diverses activitats complementàries per a les quals cal inscripció prèvia i abonar un tiquet de 4€. «L’acceptació que tenim és molt bona, tenint en compte que no som guies professionals» assenyala Aida Cisa, responsable de comunicació. Per a més informació es pot consultar la pàgina web www.espaisocults.cat