La Urbana de Reus denúncia dos grafiters com a presumptes autors de centenars de pintades a la ciutat

Els dos joves identificats, de 20 i 24 anys, podrien ser els autors de desperfectes per valor de 20.000 euros, segons la policia local

Actualitzada 04/10/2018 a les 12:50

El cost de les pintades

La Guàrdia Urbana de Reus ha denunciat els presumptes autors de centenars de pintades per tota la ciutat. Als dos denunciats se'ls atribueixen danys al patrimoni per valor d'uns 20.000 euros.A més de la reparació dels danys, cada un dels dos denunciats podrien arribar a afrontar una multa de 6 a 24 mesos per un delicte de danys; una sanció administrativa de fins a 1.200 euros, per incompliment de l'ordenança de Civisme; i una possible sanció de fins a 2.400 euros en el cas de reiteració en l'incompliment de l'ordenança municipal.Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, la identificació dels dos joves, veïns de Reus de 20 i 24 anys, ha estat possible gràcies a la col·laboració ciutadana i al sistema de videovigilància gestionat pel cos de seguretat municipal.Els fets van tenir lloc la matinada del 27 de setembre quan la Guàrdia Urbana va rebre l'avís d'un operari del servei de neteja viària que hi havia dos joves fent pintades en façanes i mobiliari urbà del carrer de Llovera. Les càmeres de seguretat instal·lades a la via pública van permetre constatar en directe com estaven realitzant les pintades.Agents de la Guàrdia Urbana desplaçats al lloc van identificar els joves, els quals van reconèixer ser els autors dels gargots amb les firmes «Yuris» i «Pof», i variants. Als dos se'ls van comissar esprais de pintura i retoladors, amb els colors de les pintades localitzades al carrer de Llovera.En el moment de ser identificat, el jove de 24 anys va donar una empenta a un dels agents i es va donar a la fugida, motiu pel qual la Guàrdia Urbana li imputa també una infracció administrativa per desobediència als agents de l'autoritat. El jove té antecedents per diversos fets delictius.A més de la denúncia presentada per la Guàrdia Urbana, també hi ha les presentades per 8 propietaris particulars i la de l'Ajuntament, per les pintades realitzades en immobles i mobiliari urbà.Els costos de neteja pels danys causats es calculen en un import de 480 euros. Això podria representar una pena de multa de 6 a 24 mesos. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana tramita les actes per la via administrativa, per una infracció de l'article 14 de l'Ordenança de Civisme. Els denunciats podrien haver de fer front a sancions de fins a 1.200 euros.Finalment, el cos municipal de seguretat està recopilant informació per relacionar totes les pintades que es poden atribuir als dos denunciats, d'acord a les signatures i a la tipografia identificades. La Guàrdia Urbana calcula que es poden relacionar fins a 500 pintades, el que sumaria uns danys aproximats per valor de 20.000 euros. La relació completa formarà part d'un segon procediment administratiu per denunciar els dos joves per reincidència en l'incompliment de l'ordenança de Civisme, que podria comportar dues sancions més de fins a 2.400 euros.