Confon els controls de la cadira de rodes i xoca contra un autobús a Reus

La Guàrdia Urbana treballa amb la hipòtesi que la dona, de 56 anys i que duia una cama enguixada, ha accelerat involuntàriament i ha baixat de la vorera

Actualitzada 04/10/2018 a les 13:40

Una dona que circulava en cadira de rodes motoritzada ha impactat aquest dijous al matí contra el lateral d’un autobús urbà de Reus que, en aquell moment, es trobava aturat en la intersecció del raval de Sant Pere amb la plaça de la Sang. La Guàrdia Urbana treballa amb la hipòtesi que la dona, de 56 anys, es va confondre amb els controls de la cadira i, en lloc de frenar, va acabar accelerant, baixant de la vorera i col·lidint amb l’autobús.Fonts municipals precisen que els fets han tingut lloc quan passaven nou minuts de les deu del matí. Al lloc s’han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La dona circulava per la vorera i hauria volgut travessar pel pas de vianants, que es trobava ocupat per l’autobús que ofereix una de les línies regulars que passa pel centre. Tot i que hauria tingut intenció de frenar i esperar que el bus, que transitava amb normalitat, continués avançant, la dona hauria augmentat la velocitat de la cadira de rodes motoritzada i ha xocat.El SEM ha traslladat la dona perquè rebés atenció mèdica a l’Hospital Sant Joan de Reus. Abans de l’accident, duia la cama esquerra enguixada. Les mateixes fonts precisen que, com a resultat de la col·lisió, s’hauria trencat ara un dit d’un peu. Després de l’impacte, el mateix conductor de l’autobús i alguns vianants han baixat dels vehicles per auxiliar-la fins l’arribada de les ambulàncies. La dona, en principi, no hauria patit cap més conseqüència de la col·lisió.