Visites al patrimoni i música per al Dia Mundial de la Gent Gran

Els avis van veure el Fortuny i el Palau Bofarull

Actualitzada 02/10/2018 a les 21:58

Una visita guiada al Teatre Fortuny i al Palau Bofarull va ser l’acte inicial de la celebració del Dia Mundial de la Gent Gran, que va tenir lloc ahir a Reus. La regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència de l’Ajuntament de Reus va organitzar diferents actes per commemorar aquest dia, dedicat als ciutadans de la tercera edat.Al Teatre Fortuny els assistents va poder descobrir els diferents espais de l’interior, en què van poder conèixer els diversos espais dedicats al públic del teatre, i també les parts internes de l’espai, per poder conèixer i entendre com funciona la part escènica i de producció d’aquest teatre històric de la ciutat, i conèixer què s’hi mou entre bambolines. Tot seguit, la comitiva va visitar un altre espai patrimonial rellevant de Reus, el Palau Bofarull, al carrer de Llovera. L’acte estava obert a qualsevol ciutadà de la tercera edat que volgués participar-hi, i tenia com a objectiu principal, apropar el patrimoni històric i cultural de la ciutat de Reus a la gent gran.Els actes no es van acabar amb les visites culturals que van tenir lloc al matí, ja que el Centre Cívic Migjorn, situat a la riera de l’Escorial, va acollir una festa dedicada a totes les persones de la tercera edat que volguessin participar-hi. La festa, que va tenir el ball i la música com a fils conductors, va arrencar a les sis de la tarda amb l’actuació de Josep Anton González, que va oferir al públic assistent una interpretació de diverses peces de sarsuela. I més tard, va ser el torn del concert a càrrec del músic Paco Forès, que va oferir música per ballar i per tancar la celebració d’aquest dia dedicat a la gent de la tercera edat. La jornada, que va estar oberta i dedicada a tots els ciutadans de la tercera edat, va finalitzar amb un brindis per commemorar el Dia Mundia de la Gent Gran.