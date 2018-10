Ryanair volarà a 14 destinacions des de Reus l'estiu vinent

Southend i Gdansk són les principals novetats

La companyia irlandesa Ryanair va anunciar ahir les noves rutes previstes per a l’estiu que ve, i l’Aeroport de Reus comptarà amb un total de catorze connexions, principalment amb el Regne Unit i Irlanda, però també amb Alemanya, Bèlgica, Països Baixos i Polònia. A partir del mes d’abril del 2019, Reus estarà connectada amb aeroports com el de Southend, a Londres, i el de Gdansk, a Polònia, que són les principals novetats que ofereix l’aerolínia de baix cost. Pel que fa al Regne Unit, des de l’Aeroport de Reus es podrà arribar a Birmingham, Bristol, East Midlands, Liverpool, Manchester, i els aeroports de Stansted i Southend de Londres. Amb Irlanda, hi haurà connexions amb Dublin, Shannon i Cork. Des de Reus també es podrà viatjar a Brussel·les, Frankfurt, Eindhoven i Gdansk. Els bitllets per a l’estiu que ve ja es poden adquirir a la pàgina web de la companyia, que per promocionar les noves rutes ofereix promocions en algunes de les compres realitzades fins aquest dijous a la nit. Les línies de Ryanair a l’Aeroport de Reus, que reduiran l’activitat a partir del novembre, tornaran a operar a tot ritme l’abril del 2019.