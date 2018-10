Parcs, passos de vianants i més llum, als Pressupostos Participatius 2019

El procés ha rebut en una setmana 20 propostes, entre elles retirar els barracons d’Els Ganxets

Actualitzada 02/10/2018 a les 21:34

Més de 85.000 veïns

En la primera setmana en marxa, la fase de presentació de propostes als Pressupostos Participatius de Reus 2019 ja n’ha rebut una vintena, gairebé la meitat de les que es van acabar sotmetent a votació l’any passat, que van ser 43 de les 93 d’inicialment plantejades per la ciutadania. Entre les idees que veïns empadronats i majors de 14 anys han fet entrar al procés hi ha la construcció d’una piscina coberta al costat del Pavelló Olímpic, la millora de l’enllumenat a diversos carrers i intervencions a diferents voreres, la creació d’un patinòdrom, nous espais infantils, passos de vianants elevats o l’organització d’una festa popular de temàtica LGTBIQ+. També la supressió dels barracons de l’Escola Els Ganxets i un camp de futbol per al Club Esportiu Mas Iglesias, així com més carrils bici i parades de bus urbà.És important recordar que, un cop es tanqui aquesta fase, que va obrir-se el passat 26 de setembre i culminarà el 23 d’octubre, les propostes que hi hagin quedat registrades passaran per una Comissió Tècnica que comprovi que reuneixen els requisits de les bases i rebutgi els projectes que no s’hi ajustin. Un dels requisits que es tindran en compte en aquesta avaluació, la qual s’allargarà fins el 16 de novembre, és que la inversió per traslladar-los a la realitat no superi els 150.000 euros.Si els projectes acceptats per la Comissió Tècnica són més de 50, es farà una recollida de suports addicional. Si no, el procés seguirà endavant. Les propostes s’hauran de classificar, mitjançant una valoració econòmica, atenent al seu cost aproximat en projectes grans (de 50.000,01 fins a 150.000 euros) i projectes petits (fins a 50.000 euros). S’exposaran al públic i es posarà en marxa, amb això, la votació ciutadana, del 2 al 28 de gener. Les propostes rebutjades quedaran, tal com es va anunciar l’any passat, en forma de suggeriments als corresponents departaments, però no es materialitzaran almenys a través dels Pressupostos Participatius.Més de 85.000 veïns tenen opció de dir la seva en el procés dels Pressupostos Participatius 2019. La xifra ha crescut en relació a l’any passat per la decisió d’abaixar el mínim d’edat als 14 anys. La dotació dels Pressupostos Participatius es manté i serà de 750.000 euros. Altres novetats als Pressupostos tenen a veure amb la superació de l’escletxa digital i la proximitat, i implicaran la celebració de tallers. D’una banda, perquè tothom que vulgui pugui participar, tingui accés o no a Internet, s’admetran propostes en suport paper, dipositant-les en una urna. Hi haurà urnes fixes als sis centres cívics municipals durant un temps i d’altres d’itinerants a diferents parts del territori. Personal de l’Ajuntament les recollirà un dia a la setmana i les introduirà a la plataforma digital perquè es facin públiques i es pugui fer un seguiment dels comentaris i suggeriments. Les urnes també es traslladaran als diferents barris de la ciutat un dia a la setmana.