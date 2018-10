L'Ajuntament ha rebut 67 queixes per brutícia als carrers durant l'estiu

La xifra representa prop d’una reclamació diària entre el 21 de juny el 13 de setembre, estadística que el govern considera baixa

Insectes i rosegadors

El nou contracte

Durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament de Reus ha registrat un total de 67 queixes relacionades amb la neteja de la via pública. La xifra es correspon amb aquelles que han estat trameses a través del sistema de bústia que està habilitat per recollir incidències i suggeriments en qualsevol àmbit. Totes elles van formular-se entre el dia 21 de juny i el 13 de setembre. Fonts municipals precisen al Diari Més que les reclamacions «estan relacionades amb el nivell de neteja dels carrers» i no tindrien a veure, així, amb possibles deficiències en la recollida de la brossa. La dada representa una mica menys d’una queixa al dia.El regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny, es referia a aquesta estadística al ple del setembre i apuntava que el nivell de queixes «és poc». Fonts municipals precisen que la valoració es fonamenta en que les 67 incidències que veïns de la ciutat han fet arribar a l’Ajuntament s’han donat «en tot l’estiu» i a una «població de 100.000 habitants», i que és per això que «es considera que són poques». La xifra l’aportava Monseny a preguntes del PP sobre la situació del carrer Carles Riba, a l’àmbit de Mas Iglesias. En relació a aquest punt concret, el regidor de Via Pública explicava que «no és una les zones conflictives, té una freqüència d’escombrades de quatre dies a la setmana» i afegia que «té diferents llocs d’ubicació de contenidors com ara a Josep Pla, Mercè Marçal i Vidal i Alcover. No n’hi ha una manca». Tot i donar a entendre que el nivell de la neteja a la ciutat, en general, és correcte, Monseny també detallava que «els controls de qualitat s’han incrementat» al global de municipi «a partir de la primera setmana d’agost».La brutícia als carrers ha estat una denúncia recorrent per part d’alguns dels barris, que han denunciat deixadesa a determinats espais tant pel que fa a les voreres com a la recollida de la brossa que s’acumula a l’exterior de contenidors en certes illes. El president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Valentín Rodríguez, explica que «realment hem notat durant els darrers mesos una baixada en els nivells de neteja de la ciutat: voreres brutes, contenidors plens i amb brossa al costat». «El problema», diu, «és que la falta de neteja comporta sovint la presència de rosegadors, insectes i pot afectar la salut pública». Rodríguez recorda que «cada barri coneix la seva realitat», però, diu, «a nivell de ciutat sí que ho hem vist i els barris perifèrics són, tradicionalment, els més perjudicats». El govern, al seu torn, entén el sistema de queixes i, per tant, «els comentaris de la ciutadania» com «un element per a la millora contínua dels serveis que presta l’Ajuntament».Cinc mesos després que l’Ajuntament adjudiqués, per un import de 82.382 euros més IVA, la redacció del plec de prescripcions tècniques i el seguiment del contracte de la brossa que hauria de reemplaçar-ne a partir del 31 de desembre l’actual, en mans de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), fonts municipals precisaven fa pocs dies que la confecció del document es troba ja «molt avançada». I concretaven que el plec que regirà la futura licitació està acabant d’elaborar-se i que el procés tira endavant tot «recollint els criteris dels serveis tècnics municipals» i «dels treballs realitzats per l’empresa externa» a qui se li va encarregar.