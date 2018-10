Afirmen que s'han tallat serveis a gent en situació de vulnerabilitat

La PAH va protagonitzar una protesta davant de l’Ajuntament de Reus aquest dimarts al matí

Actualitzada 02/10/2018 a les 21:54

Casos concrets

Membres del sector de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca que la setmana passada reclamaven que l’Ajuntament de Reus els reconegués com a interlocutors vàlids de l’entitat, i que fa uns dies, exigien que s’aturés el desnonament de Lorena, una dona en situació de vulnerabilitat que estava ocupant il·legalment un pis en un immoble de titularitat municipal, van protagonitzar ahir al matí una protesta a les portes del consistori reusenc.Una desena de persones, vestides amb samarretes de la PAH, es van concentrar davant de l’Ajuntament per reclamar l’atenció de l’alcalde, Carles Pellicer, ja que consideren que la situació social a la ciutat és precària, i exigien solucions.Sandra Casanova, membre de la plataforma, va explicar als mitjans de comunicació que s’havien dirigit fins al consistori per posar de manifest la situació actual que es viu a la ciutat. Ja que segons explica aquest sector de la PAH, a Reus hi ha un elevat nombre de famílies que, per la seva manca de recursos, s’han vist obligats a ocupar, de forma il·legal, immobles en diverses parts de la ciutat.Segons Casanova, des de l’entitat s’han reunit en diverses ocasions amb representants de la regidoria de Benestar Social, i fins i tot amb la regidora, Montserrat Vilella, per posar en coneixement de les autoritats aquesta situació, i per exigir solucions per aquestes persones. Ja que, des de la PAH, consideren que a la ciutat hi ha una manca preocupant d’habitatge social, una situació que també denunciava el grup municipal de la CUP la setmana passada, i d’atenció institucional cap a les persones, moltes de les quals es troben en situació de vulnerabilitat, que s’han «obligades» a ocupar pisos il·legalment per poder accedir a un habitatge en condicions.Aquesta era la reclamació principal dels membres de la PAH que ahir es van concentrar davant de l’Ajuntament, exigint parlar directament amb l’alcalde per demanar-li que busqués «solucions reals» i que donés explicacions sobre les accions que pretén emprendre el consistori en aquest aspecte, en els mesos que queden abans de les eleccions municipals, que s’han de celebrar a la primavera.Entre els casos que van remarcar els membres de la plataforma reunits a la plaça del Mercadal, hi havia el de Lorena, la dona, víctima de violència masclista i en situació de vulnerabilitat, a qui van desnonar ahir mateix i que va ser traslladada a una pensió, a càrrec dels Serveis Socials. Però també els casos d’altres membres de la plataforma, que segons Casanova es troben ocupant pisos, de forma il·legal. A més d’aquests casos, des de l’entitat van mencionar que el consistori havia tallat serveis com la llum i l’aigua a persones en situació de vulnerabilitat social que es troben ocupant pisos de forma il·legal, una mesura que des de la PAH consideren «inacceptable», tot i que el consistori ho nega.Durant la protesta d’aquest sector de la plataforma, es va viure un breu moment de tensió quan algunes d’aquestes persones van intentar entrar al consistori i se’ls va impedir l’entrada.La regidora de la CUP Mariona Quadrada va voler mantenir la calma i es va oferir a intervenir en la situació. Finalment, va acabar informant els manifestants que l’alcalde no tenia intenció de reunir-se amb ells.Els membres de la PAH es van quedar a la plaça durant una estona, proferint crits i càntics contra el govern municipal, però van acabar marxant. Sandra Casanova va informar aquest diari que, tot i haver suspès la protesta, tenen intenció de seguir reclamant l’atenció de l’alcalde i del consistori amb accions similars.