Un sofà facilitarà parlar obertament dels problemes de salut mental a la Mercadal

Un sofà instal·lat a la plaça del Mercadal el divendres 5 d’octubre de 17 a 19:30 hores facilitarà a qui ho vulgui parlar obertament amb una persona que passa o ha passat per un problema de salut mental per tal de combatre l’estigma. Es tracta d’una acció que s’emmarca en la campanya d'àmbit nacional «Quan no sàpigues de què parlar, parla», organitzada per Obertament -l’aliança catalana de lluita contra l’estigma-, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Obra Social «la Caixa», amb l'objectiu de reflexionar i canviar els hàbits en relació a la salut mental.La campanya també té el suport del Grup Pere Mata, l’Associació de Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles i la Regidoria de Benestar Social, que formen part de la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona.Es tracta d’una iniciativa amb dues línies d’acció: promoure a través dels mitjans de comunicació un major coneixement sobre la salut mental i la instal·lació d’una mostra itinerant, que arriba a Reus pels volts del Dia Mundial de la Salut Mental. Una commemoració que se celebra a tot el món el 10 d’octubre.L'àmbit laboral, la família i el grup d'amics són els tres escenaris principals sobre els quals es posa el focus per començar a combatre l'estigma més quotidià, ja que en aquests àmbits és on s’estableixen la majoria de relacions personals que més afecten la persona que passa per un moment delicat de la salut mental.