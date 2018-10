Un Escape Room per adults i zona d'aventura per petits, entre les activitats de l'exproReus 2018

L’esdeveniment també comptarà amb una zona d’aventura i ludoteca pels infants

L’exproReus enguany arriba a la 48a edició, del 10 al 14 d’octubre, amb un programa replet d’activitats familiars. Com a novetat destaca un Escape Room per adults, tot i que la majoria d’activitats seran dirigides als infants, els quals comptaran amb una zona d’aventura i ludoteca, entre d’altres.L’organització ha destinat una zona a l’exterior del recinte firal dedicada a les propostes pels més petits. Hi haurà un espai d’aventura amb rocòdrom, pont tibetà i tirolina, a més d’un inflable, llits elàstics de l’Associació Eutrapèlia i un circuit de kàrting de l’empresa Tàrraco Karting. En aquesta zona s’instal·larà un escenari per a les actuacions infantils protagonitzades pel Mag Nebur, la Martina amb un taller de storytime en anglès i mini discoteca amb animació. Els nens i nenes també podran gaudir dels tallers de la Vaca Voltaire i de piano i guitarra de Yamaha School.Al recinte interior hi haurà la zona de ludoteca en anglès de la Martina amb tallers, pintacares i manualitats. Enguany La Garlanda també oferirà tallers de maquillatge, tatuatges i photocall. En aquesta 48a edició, els infants podran interactuar amb tecnologia amb les propostes de Laserlab juntament amb Petits Enginyers. Per arribar a tots els públics, es destinarà una zona adreçada als més petits de 0 a 3 anys, anomenada espai bebè.El públic adult també comptarà amb una activitat. Com a novetat s’inclou un Escape Room, una proposta divertida i enginyosa de l’empresa Artificial Genetic Tools Corporation, que obrirà portes pròximament a REDESSA 1. Per últim, destacar l'animació a la zona gastronòmica del Tasting Village.El preu de l'entrada normal és de 3 euros i amb el Carnet Jove de 2 euros.