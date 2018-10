Reus es tornarà a omplir de dansa i art gestual amb 12 espectacles en el festival COS

El certamen se celebrarà entre el 19 i el 21 d'octubre amb la participació de 12 companyies, entre les quals una de britànica

Actualitzada 02/10/2018 a les 14:12

El Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual de Reus (COS) ha programat set espectacles de sala i cinc de carrer per a la nova edició, que se celebrarà entre el 19 i el 21 d'octubre. El certamen aproparà els espectacles de gest i de dansa amb set companyies catalanes, quatre de l'Estat espanyol i una de britànica. En aquesta edició s'ha buscat el màxim equilibri entre les dues disciplines del certamen, i s'han programat el mateix nombre d'espectacles de dansa i de gest. Una altra de les voluntats ha estat posar a l'abast dels espectadors muntatges per a públic de totes les edats, des de 2 anys a públic jove i a adult. Entre els plats forts hi ha la comèdia absurda de teatre físic Boris&Ingrid, de la companyia anglesa 2Theatre, o el muntatge de dansa de gran format Sacra, de la companyia valenciana OtraDanza. El pressupost del COS 2018 és de 51.000 euros.El primer dia de COS els espectadors podran veure Boris&Ingrid, una comèdia absurda de teatre físic que explica la història d'una parella d'immigrants. Es farà el divendres 19 d'octubre al Teatre Bartrina a les 9 del vespre. Per un altre costat, el muntatge de dansa de gran format titulat Sacra, de la companyia valenciana OtraDanza, es farà al Teatre Fortuny, dissabte 20 d'octubre, a les 21.30 hores. Finalment, d'entre la programació, també destaca l'espectacle de petit format Vida, de la companyia Javier Aranda, que es farà divendres 19, a les 19.30 hores, al Teatre Bravium. Al COS també hi serà la companyia La Ridens, amb Snowfoot, un espectacle de teatre gestual que toca des de l'humor temes quotidians.Als centres escolars de la ciutat també arribarà l'esperit del festival amb un taller de crònica de dansa, a càrrec del periodista cultural del Punt Avui, Jordi Bordes, i Clàudia Brofau, crítica de dansa; i un taller de vídeo dansa, impartit per Carlota Moragues, Ariadna Llussà i Marta Arjona. Finalment, s'ha programat també un taller de moviment per a escoles bressol, a càrrec de la Companyia Blink Flash, que actua dissabte al migdia a l'Orfeó Reusenc. Paral·lelament, s'ha organitzat un curs de teatre de carrer per a joves impartit per Carles Bigorra i del qual es farà una petita mostra de 15 minuts el diumenge 21 d'octubre, a les 12.30 hores a la plaça del Mercadal.