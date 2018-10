Labrador, sobre la guia de la Marià Fortuny: «És una falta de respecte»

Cs de Reus veu bé preguntar pel quadern de curs

Actualitzada 01/10/2018 a les 20:35

«Qui hi arriba no ho sap»

Al Congrés i al Parlament

Pepa Labrador, regidora de Cs a l’Ajuntament de Reus, valora la guia d’inici de curs de l’Escola Marià Fortuny com «una falta de respecte a la meitat de la població de Catalunya» i lamenta que «el problema no és que la gent no sigui atesa en castellà, sinó que tinguin la barra d’escriure això, que forma part de tota una política de pretensió de l’exclusió total del castellà a la societat catalana i a l’escola». Labrador veu positivament, «pel fet que posen el focus en el que està passant, quan sembla que a Madrid o no se n’assabenten o no se’n volen assabentar», les preguntes que, tal com va avançar el Diari Més, ha registrat Cs al Congrés i al Parlament en relació al quadernet que lliura el centre a les famílies en començar les classes. Amb tot, «si ens haguessin consultat abans, i ja tenim en compte que de vegades és difícil de fer, el redactat hauria estat potser d’una altra manera», diu.La guia, en detall, demanava els pares que «si no parleu o enteneu el català cal que assistiu a l’entrevista –amb els mestres, quan en volen mantenir una– acompanyats d’una persona que pugui traduir». «Si no coneixeu cap persona que us pugui fer de traductor/a informeu el/la tutor/a», afegia el text. La direcció del centre ja va aclarir que, amb la recomanació, el que volia l’escola era fer referència als «pares d’origen magrebí que no parlen català ni castellà» i concretava que «el 90% de les reunions amb tutors es fa en castellà» ja que la presència del col·lectiu es correspon «amb la majoria de pares de l’escola» i perquè «hi ha famílies castellanoparlants que ho prefereixen».La regidora de Cs apunta, però, que si «una persona acaba d’arribar i llegeix el quadernet, no sap si l’atendran en castellà si no ho pregunta». I diu, en relació a l’ús de la llengua que faci la Marià Fortuny en altres aspectes, que «allà, el que està escrit és el que està escrit. I si s’escriu una cosa i se’n fa una altra, per què s’escriu? Per què hem d’anar contra les lleis? Fem lleis que reconeguin la realitat». «S’ha estirat massa la corda i la gent ja no calla», conclou. La guia, precisa «està igual al web de l’escola, i això que van dir que la corregirien».Cs ha registrat dues preguntes al Congrés i dues al Parlament, totes quatre en una línia similar i amb data del 19 i el 20 de setembre. En una d’elles, al Congrés i signada per Marta Martín, Marta Rivera i el tarragoní Sergio del Campo, Cs demana «quines accions pensa dur a terme el Govern per garantir que les famílies puguin rebre assistència educativa en totes les llengües oficials de Catalunya?».