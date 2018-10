Els Franciscans deixen de la gestió de la Casa de Misericòrdia de Reus

Les germanes de Nostra Senyora de la Consolació n’agafaran ara el relleu

Actualitzada 01/10/2018 a les 20:29

La ciutat de Reus va acomiadar diumenge els germans Franciscans que en els darrers vint anys han tingut cura del dia a dia de la Casa de Misericòrdia de Reus, situada al carrer de l’Hospital. A partir d’ara, el relleu de la gestió passarà a mans de les germanes de Nostra Senyora de la Consolació. El prior-arxiprest de Reus i president del Patronat de la Fundació Mare de Déu de Misericòrdia, Mossèn Joan Antoni Cedó, va ser l’encarregat d’obrir l’acte agraint tant el treball dels germans Franciscans com l’acceptació de les germanes de la Consolació per aquesta nova etapa, també al voluntariat, als membres del Patronat i a tots els residents de la Casa. «Tot el que fem és pels més vulnerables, pels més pobres, i que Déu ens hi ajudi», va dir.«Ens costa deixar la Casa de Misericòrdia, sobretot l’atenció als residents que durant tants anys han format part de la nostra família, i a tot el personal i voluntaris amb el que hem col·laborat, però la realitat de la vida ens ho imposa, no disposem de germans per a continuar amb la nostra presència aquí», va expressar el superior general dels Germans Franciscans de la Creu Blanca, Germà Luis Miguel Martell.En nom de les Germanes de la Consolació va parlar la superior provincial de la Congregació, Gna. Maria Pilar García, la qual va manifestar que no podien negar-se a la sol·licitud de col·laborar amb aquesta obra de misericòrdia tant de l’Església de Reus com de tota la ciutat. «En aquesta nova etapa col·laborarem fent nostres les paraules de la nostra fundadora, Santa Maria Rosa Molas: Només desitjo que el pobre sigui servit i que Déu sigui lloat», va dir.