Els enderrocs del Carme comencen la setmana vinent i duraran 4 mesos

L’Incasòl ha adjudicat, per 284.500 euros, les obres per tirar a terra 7 edificis que deixaran pas a un projecte d’habitatge social

Actualitzada 01/10/2018 a les 20:27

Un aire similar al de la Patacada

Les esperades obres d’enderroc que han de fer desaparèixer set edificis pendents de demolició al barri del Carme acaba d’adjudicar-les l’Incasòl, per un import de 284.543,60 euros IVA inclòs, a Construcciones y Desmontes Ribera Navarra SA. Des de la mateixa empresa precisen al Diari Més que, pendents del volum de feina que pugui sobrevenir al llarg d’aquests dies, la previsió és que la intervenció a Reus arrenqui la setmana vinent. Els treballs tindran, segons detalla el plec que va regir la licitació, una durada aproximada de quatre mesos. I deixaran pas, molt probablement i a l’espera de les negociacions que ara mantenen Ajuntament i Generalitat, a un nou projecte d’habitatge social. Les promocions d’aquest tipus a la ciutat registren actualment una ocupació del 100%.El regidor d’Urbanisme, Marc Arza, explica que «des del govern de Reus estem molt satisfets que la Generalitat hagi adjudicat finalment les obres d’enderroc, perquè confirma el compromís dels dos governs de donar continuïtat a la transformació urbanística i social del barri del Carme». «L’enderroc dels immobles permetrà esponjar el barri amb una nova trama urbana, i ha de permetre fer realitat el nou projecte d’habitatge social que, conjuntament, estem treballant amb el Departament de Territori i Sostenibilitat», conclou. Aquest pas començaria a oferir solució a una de les problemàtiques que posava de relleu la setmana passada el grup municipal de la CUP, i que apuntava la manca d’habitatge públic al municipi, que compta amb 160 pisos d’aquest tipus, tots ells ocupats.En concret, els blocs que es demoliran són els localitzats als carrers Sant Jaume 26, Sant Jaume 22-24, Closa de Freixa 1, Closa de Freixa 1a, Sant Benet 7-5-3, Sant Benet 1 i Sant Francesc 13. La inversió per esborrar-los del barri del Carme està programada en dues anualitats. Un total d’onze empreses havien concorregut al procés de licitació que l’Incasòl va posar en marxa un temps enrere. El mateix Incasòl havia rebut l’hivern passat la pertinent llicència, per part de l’Ajuntament, per executar els treballs. La idea inicial, pel que fa al desenvolupament de l’enderroc, passa per realitzar el màxim d’obra a mà, amb càrrega a camió a màquina i transport a l’abocador. Les feines inclouen, tal com detalla la documentació vinculada a l’obra, el desmuntatge de la coberta dels edificis i de tot l’interior. No es desmuntaran ni s’enderrocaran, d’entrada, fonaments.L’obra servirà per posar fi a qüestions relacionades amb les ocupacions il·legals, la proliferació de coloms i altres plagues o l’acumulació de brutícia als immobles i el seu entorn. A l’interior dels blocs, de fet, es poden apreciar ara restes de roba i mobiliari d’haver-hi habitat i també espais molt afectats per l’acció de les aus.Els treballs també comportaran obrir pas entre els carrers Sant Jaume i Closa de Freixa. Arza explicava fa uns mesos que, una vegada consumats els enderrocs, el consistori es planteja «a més curt termini, ampliar l’espai d’aparcament» de zona blava a Closa de Freixa. I, «a mitjà termini, és també la nostra voluntat, sigui amb inversió de la Generalitat o de l’Ajuntament, que aquí comenci a haver promoció d’habitatge públic». La intenció, a grans trets, passa per donar a aquesta àrea un aire similar al que ha pres la plaça de la Patacada, reconvertida en «un espai modern i que estigui integrat al barri».