L'home va resultat ferit menys greu

Actualitzada 01/10/2018 a les 09:45

Un motorista ha resultat ferit menys greu, la matinada d'aquest dilluns 1 d'octubre, després de patir un xoc amb un turisme a la ciutat de Reus. L'home ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de la ciutat després d'haver rebut una primera atenció sanitària per part dels efectius del SEM.L'accident s'ha produit a la 1.34 de la matinada d'aquest dilluns a la plaça del Nucli on, per causes que es desconeixen, han col·lidit una motocicleta i un turisme. Com a resultat del xoc, el motorista ha resultat ferit. Fins al lloc s'hi ha traslladat una ambulància del SEM, que ha atès el ferit i l'ha traslladat a l'Hospital Sant Joan amb pronòstic menys greu. Fins al lloc també s'hi han traslladat els Bombers de la Generalitat, la Guàrdia Urbana de Reus i els Mossos d'Esquadra.