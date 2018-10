Reclamen aturar el desnonament d'una dona d'un pis ocupat al centre de Reus

Des de l’Ajuntament, propietari de l’immoble, apunten que està en mal estat, amb risc de despreniments, i que tenen previst enderrocar-lo

El sector de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Reus que reclamava que l’Ajuntament de Reus els reconegués com a interlocutors de l’entitat, va protagonitzar ahir una protesta a la seu de la regidoria de Benestar Social, i també van fer campanya a les xarxes socials per reclamar que s’aturi el procés de desnonament d’una dona que viu de forma il·legal en un pis de titularitat municipal al centre de la ciutat.Segons representants d’aquest sector de la PAH, Lorena fa dos anys que viu en un pis ocupat al centre de Reus, després d’haver-hi arribat procedent de Barcelona, on, segons explica l’entitat, havia estat víctima de violència masclista. Membres de la plataforma afirmen que, tot i les queixes que van realitzar, i els consells que van donar a Lorena, finalment, un jutge va decretar el seu desnonament, que hauria de tenir lloc de forma imminent, segons afirmen des de la PAH.Fonts del consistori reusenc, especifiquen que el pis ocupat per Lorena es troba en un edifici afectat pel Pla d’Acció Urbanística 4 del barri del Carme, una circumstància que condiciona l’immoble, ja que haurà de ser eventualment enderrocat, a més, des de l’Ajuntament adverteixen que es tracta d’un edifici en mal estat, i que, segons l’anàlisi de l’arquitecte municipal, presenta risc de despreniment a la façana, un fet que el fa perillós per a qualsevol persona que l’habiti.Tenint en compte aquestes circumstàncies, des del consistori afirmen que s’havia demanat a Lorena que abandonés l’immoble en diverses ocasions, i que per aquest motiu, el cas va passar al jutjat, que ara n’ha decretat el desnonament.Des de la PAH exigeixen que s’aturi el desnonament d’aquest dona, tenint en compte la seva situació. Consideren que les mesures que proposa Benestar Social són «insuficients» i reclamen que s’ofereixi un alternativa d’habitatge per a Lorena, en cas que el desnonament s’acabi executant.Des de l’Ajuntament de Reus afirmen que Benestar Social ja està pendent del cas de Lorena, ja que, segons van informar aquest diari, es tracta d’una persona en situació de vulnerabilitat social, i per aquest fet, ja té un expedient obert a Serveis Socials, que estudia el seu cas.El consistori informa que des de Benestar Social ja s’ha ofert a aquesta dona la possibilitat d’allotjar-se en una pensió de forma temporal, fins que se li pugui donar una solució per a l’habitatge a llarg termini.