Murals als col·legis i missatges que es faran arribar al Parlament

El CDR recull sentiments del referèndum i instal·la una urna al Mercadal

Actualitzada 30/09/2018 a les 22:54

Una acció impulsada pels CDR havia programat ahir al matí, a les escoles General Prim, Salvador Vilaseca, Joan Rebull i Rubió i Ors, que van ser alguns dels col·legis electorals el passat 1-O, la pintada i penjada de murals en record de la jornada i també dels vots que a cada punt van dipositar-se un any enrere. A la Rubió i Ors, una sobre les quals s’havia fet la crida, podria llegir-se «2.286 sí, 227 no. Els vam defensar tots!» en una de les parets properes al centre.Els murals van recollir impressions i sensacions d’aquell dia, així com episodis viscuts, de tot tipus i que van ser dipositats per les persones que s’hi acostaven. I van ser traslladats a la plaça del Mercadal, amb els lemes Ni un pas enrere, Ni oblit ni perdó o Vam votar i vam guanyar, entre altres. Una urna instal·lada a la mateixa plaça també va servir per dipositar-hi missatges que avui a la tarda haurien de fer-se arribar al Parlament.