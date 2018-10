Els set quiròfans del centre tornen a estar actius

Actualitzada 01/10/2018 a les 12:01

La programació d’estiu de l’Hospital Sant Joan de Reus va començar a desactivar-se a mitjans de setembre i el centre ja ha tornat de ple al funcionament ordinari. L’accelerador lineal de la plaça del gegant Indi que, al moment de produir-se l’aturada que va explicar-se com a part d’aquesta operativa, preveia reactivar-se el passat dia 30, continua oferint servei de 8 a 14h i «com sempre, anirà adaptant l’horari a les necessitats», expliquen al Diari Més fonts del Sant Joan. La màquina ja va haver d’ampliar el servei una vegada, després de posar-se de nou en funcionament amb només tres hores al dia.Pel que fa a la resta de l’Hospital, una de les tres unitats quirúrgiques que estava tancada des del 23 de juny va reobrir el 30 de setembre, com també una de les dues unitats de medicina interna que havia deixat de rebre pacients. En medicina intensiva, el 16 de setembre es va reobrir dos llits i ara en funcionen deu. Pel que fa als quiròfans, a partir d’aquesta setmana tornaran a estar operatius els set de què disposa l’edifici. A l’agost se n’havien desactivat 4 i al setembre, tres.L’Hospital de Dia de Medicina Interna, que tancava durant les tardes del mes d’agost, ja ha tornat a obrir i l’activitat de proves especials, consultes externes i Rx que a l’agost va quedar en funció de les agendes dels facultatius ha tornat, igualment, a la normalitat. La Unitat Sociosanitària manté oberts els 66 llits i el Servei d’Urgències, tal com ha fet durant l’estiu, continua funcionant amb normalitat.L’Hospital de Malalties Neurodegeneratives, que tancava la segona quinzena d’agost, treballa de manera ordinària.L’accelerador lineal de la plaça del Gegant Indi va aturar-se temporalment «per qüestions organitzatives» el passat 16 de juliol i el 8 d’agost es reactivava per realitzar de nou teràpies entre les 8 i les 11h, tres hores als matins. Poc després, va passar a allargar l’activitat de 8 a 14h. L’Hospital Sant Joan treballava inicialment amb la previsió que mantindria l’accelerador aparcat fins el dia 30 de setembre.Realitzar una estimació sobre les necessitats a curt termini en aquest àmbit resulta possible, explicaven llavors fonts de l’Hospital, perquè, de mitjana i sempre depenent de les particularitats de cada cas, els pacients són citats al tractament amb un mes de marge. Amb tot, a principis d’agost, l’accelerador de la plaça del Gegant Indi va haver de tornar al circuit per absorbir la feina d’un aparell bessó, localitzat a les noves instal·lacions del Sant Joan i que estava treballant al 100%.