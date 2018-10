Enxampats dos veïns de Reus conduint beguts durant el cap de setmana

Tots dos van donar més de 0,60 mg/l en la prova d’alcoholèmia i un d’ells va provocar un accident de trànsit

Actualitzada 01/10/2018 a les 11:34

La Guàrdia Urbana de Reus ha instruït diligències judicials contra dos veïns de Reus per conduir per la ciutat sota l’efecte de les begudes alcohòliques durant el cap de setmana. Ambdós conductors van donar més de 0,60 mg/l en aire espirat en la prova d’alcoholèmia i un d’ells va provocar un accident de trànsit.El primer dels infractors va ser enxampat el dissabte 29 a la 1.04h a l’avinguda de Falset. Els afents van practicar la prova d’alcoholèmia al conductor d’un vehicle Tata Àrea, un veí de Reus 53 anys, el qual va donar un resultat positiu de 0,65 mg/l d'alcohol en aire espirat.Per altra banda, a les 14:50h del mateix dissabte i arran d’un accident de trànsit, agents de la Guàrdia Urbana van practicar la prova d’alcoholèmia al conductor d’un turisme Audi A3, un veí de Reus de 62 anys, al passeig Prim. L’home va donar un resultat positiu de 0,69 mg/l d'alcohol en aire espirat.Els agents van instruir diligències judicials a tots dos conductors per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.