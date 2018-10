Destinen 88.661 euros a millorar diferents instal·lacions esportives de Reus

Es crearà una nova sala al Pavelló Olímpic Municipal i s'adquiriran noves porteries de futbol americà per al Camp de Futbol Reddis

La Junta de Govern de Local de l'Ajuntament de Reus ha aprovat el conveni amb Reus Esport i Lleure que regula un paquet d'inversions de 88.661 euros destinats a la millora de diferents instal·lacions esportives de la ciutat, entre les quals una nova sala d'activitats dirigides del Pavelló Olímpic Municipal i les noves porteries de futbol americà del Camp de Futbol Reddis.Els treballs de millora tenen com a finalitat la millora funcional i l'optimització dels equipaments actuals. En el cas de la nova sala d'activitats permetrà ampliar l'oferta d'activitats dirigides del gimnàs municipal a demanda dels usuaris. Aquesta inversió, de 72.417 euros, inclourà projecte, obra, equipament i programari i maquinari informàtic.Pel que fa al camp de futbol municpal Reddis, s'adquiriran i s'instal·laran porteries abatibles per la competició de futbol americà, cosa que permetrà ampliar la zona de joc. En aquest cas la inversió serà de 6.573 euros.Finalment, s'han previst 9.671 euros per millorar diferents elements funcionals de les Piscines Municipals, en concret a la zona de tractament d'aigua, amb nous filtres i amb la substitució d'elements metàl·lics per altres de resines, a fi i efecte d'evitar oxidacions en els procediments vinculats al tractament de l'aigua de bany.