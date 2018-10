Cs porta al Congrés i al Parlament l'ús de la llengua a l'Escola Marià Fortuny

El partit es refereix a la guia de curs, que demanava un traductor, i pregunta a l’Estat «quines accions» emprendrà per garantir «tots els idiomes oficials»

Actualitzada 30/09/2018 a les 22:23

Desistiment de funcions

Sardà: «Ja es va rectificar»

La polèmica pel redactat de la guia que l’escola Marià Fortuny de Reus lliura a l’inici de curs a les famílies del centre arribarà al Congrés i al Parlament en sengles preguntes formulades pels grups de Ciutadans (Cs). El text demanava els pares que «si no parleu o enteneu el català cal que assistiu a l’entrevista –amb els mestres, quan en volen mantenir una– acompanyats d’una persona que pugui traduir». «Si no coneixeu cap persona que us pugui fer de traductor/a informeu el/la tutor/a», afegia la guia.La direcció del centre ja va aclarir que, amb aquesta recomanació, el que volia l’escola era fer referència als «pares d’origen magrebí que no parlen català ni castellà» i concretava que «el 90% de les reunions amb tutors es fa en castellà» ja que la presència d’aquest col·lectiu es correspon «amb la majoria de pares de l’escola» i també perquè «hi ha famílies castellanoparlants que així ho prefereixen». El centre va anunciar, igualment, que aplicaria a la guia el mateix aclariment.En detall, al Congrés, Cs formula dues preguntes, registrades el 19 de setembre i signades pels diputats Marta Martín, Marta Rivera i el tarragoní Sergio del Campo. La primera de les qüestions demana «quines accions pensa dur a terme el Govern per garantir que les famílies puguin rebre assistència educativa en totes les llengües oficials de Catalunya?». «En resposta del centre educatiu a l’escàndol, aquest va afirmar que la frase es trobava al manual des de fa tres anys. Quina opinió mereix al Govern el fet que cap Administració no hagi actuat per prevenir aquesta situació durant almenys tres anys?», precisa la segona. Del Campo explicava ahir, en declaracions al Diari Més, que «s’ha de garantir que les famílies puguin rebre assistència educativa en totes les llengües oficials a Catalunya» i deia que, a la Cambra baixa, «volem saber què ha passat i si hi ha hagut desistiment de funcions per part de l’Estat en no garantir els seus drets lingüístics».Al Parlament, la formació, en preguntes formulades per Sonia Sierra i registrades el 20 de setembre, Cs vol saber «per què aquest quadernet obvia una de les llengües oficials de Catalunya, i tracta l’espanyol com una llengua estrangera?». També explica, en una segona pregunta, que «atès l’escàndol que va suposar aquest paràgraf, l’escola Marià Fortuny va fer un comunicat (en espanyol i català) de rectificació i disculpes on s’afirmava que aquest paràgraf consta al quadernet des de fa tres anys» i demana «per què el Departament d’Ensenyament no ha fet res per a vetllar que les famílies puguin fer les reunions en qualsevol de les llengües oficials?».Al ple del setembre, i interpel·lada pel tema, la regidora d’Ensenyament, M. Dolors Sardà, explicava que «la directora va fer un escrit rectificant la seva equivocació, que no va ser voluntària. La directora és novella» i deia que «l’escola té un 90% de població magrebina, a l’AMPA també és així i els consells escolars, moltes classes i les tutories es fan en castellà».