Una marxa de torxes visita la Policia Nacional i la Guàrdia Civil

Els assistents van fer volar avions de paper davant la comissaria

Actualitzada 30/09/2018 a les 23:11

Una marxa de torxes que, també amb persones que hi arribaven procedents dels col·legis, va arrencar a la plaça del Mercadal a les nou de la nit, va donar per tancats els actes de la jornada a Reus. La marxa, que va iniciar-se amb més de 500 integrants, va fer aturada a la comissaria de la Policia Nacional i a la caserna de la Guàrdia Civil. Va allargar-se durant gairebé una hora.Al primer punt, els assistents, encapçalats per una urna, van fer volar avions de paper davant la comissaria, al crit d’«aquest edifici serà una biblioteca», i van recordar que «vam votar i van guanyar». Abans de seguir caminant, van entonar Els Segadors. Tot plegat va tenir lloc enmig d’una visible presència policial, amb furgones que esperaven a uns metres. Un cop a la caserna de la Guàrdia Civil, aquest cop al crit d’«aquest edifici serà un alberg», les torxes van acumular-se davant la tanca que envolta el recinte.