Baixada «accidentada» a la segona edició de l'Andromicoia

Durant tot el dia es van celebrar activitats

Actualitzada 30/09/2018 a les 20:22

Aquest diumenge Reus va viure la segona edició de la baixada de trastos, Andromicoia. Una iniciativa dels Xiquets de Reus i de la Colla del Gegant Carrasclet per allargar les festes de Misericòrdia, que tot i que ja van viure el dia gran el passat 25 de setembre, segueixen vives amb els actes posteriors. La segona edició de l’Andromicoia es va celebrar ahir al centre de la ciutat acompanyada per un clima estiuenc i per centenars de reusencs que es van apropar als diversos punts del recorregut per veure la baixada d’andròmines.El primer tram de la baixada, que va començar al carrer del General Moragues es trobava marcat per dues rampes que feien el recorregut més entretingut, i que van jugar un paper important quan, una de les nou andròmines que van realitzar la baixada, va patir un contratemps en sortir d’una de les pujades, ja que es va desmuntar part de l’estructura. Tot i això, la colla que la conduïa, va poder realitzar el segon tram de l’Andromicoia, gràcies a una reparació d’urgència. La segona part del recorregut, també marcada per diversos obstacles, sortia de la plaça de la Llibertat i baixava pels carrers de Sant Vicenç i Santa Anna, fins a la plaça d’Evarist Fàbregas, on es va fer l’entrega de premis i els altres actes festius de la jornada; un vermut amenitzat per Bandsonats, el dinar popular, l’Escalabirres i un concert amb la Banda de la Festa Major, Miquel del Roig i Dj OGT.Al final del segon tram, quan ja arribava a la plaça d’Evarist Fàbregas, un dels trastos va tenir un problema amb la direcció i va acabar topant amb l’estructura externa d’una de les terrasses del Pallol, però l’incident no va passar d’anecdòtic.