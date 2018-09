Carles Pellicer: «La policia espanyola es va amagar a l'Hotel Gaudí i, a sobre, ens va denunciar»

L'alcalde de Reus, citat a declarar per incitació a l'odi, torna a defensar el manifest «per la convivència» i diu que ara actuaria igual

Actualitzada 29/09/2018 a les 10:29

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, lamenta que la policia espanyola, que havia de vetllar per preservar l'ordre públic, «es va amagar a l'Hotel Gaudí» després de l'1-O i, per més inri, va denunciar-lo a ell i altres portaveus de grups municipals. A la ciutat, el rebuig a l'actuació policial es va materialitzar amb una manifestació multitudinària davant d'aquest establiment, on s'allotjaven agents que havien participat en l'operatiu. «Si un policia no sap aguantar la pressió d'una manifestació, tenen un problema», ha assegurat Pellicer en una entrevista amb l'ACN. L'alcalde ha tornat a defensar el manifest «per la convivència» que ell i altres grups municipals van signar per la retirada dels agents i que els va dur a ser citats a declarar als jutjats per un suposat delicte d'incitació a l'odi. «La policia espanyola no m'espanta», s'ha reafirmat Pellicer, tot insistint que ara actuaria de la mateixa manera.Un any després, Pellicer considera que va complir amb la seva funció com a alcalde de «garantir l'ordre públic al màxim possible» i que «la tornaria a fer». En canvi, valora que qui no va actuar d'una manera «noble» va ser la comissaria de la policia espanyola a Reus, que va interposar una denúncia per la qual va haver d'anar a declarar als jutjats. «Hi havia una molt bona relació i no tenia per què tòrcer-se interposant denúncies que no porten enlloc», ha dit l'alcalde.Per Pellicer, la denúncia «no té cap recorregut», tot i que resta a l'espera. «No hi ha delicte d'odi, que existeix quan es fa referència a minories ètniques o religioses. Un agent de la policia espanyola no és un col·lectiu residual», ha defensat l'alcalde, tot apuntant que «potser ells s'hi consideren». El batlle, que diu que està «tranquil», espera que la denúncia s'arxivi tan aviat com sigui possible. En la macrocausa també van ser citats a declarar els portaveus municipals del PDeCAT, ERC, la CUP i Ara Reus, a més d'altres regidors cupaires; bombers i dos responsables d'un gimnàs de la ciutat.L'alcalde de Reus ha apuntat que caldria veure «qui va sembrar l'odi» i que la policia espanyola no va fer «cap favor a l'ajuda de la convivència» a partir de l'1-O. «S'entén que han de guardar l'ordre. Si un policia espanyol es veu 'atacat' per una pressió verbal o popular per passar davant d'un hotel, tenim una policia nacional que deixa molt a desitjar», ha criticat.«El manifest responia a l'única forma que hi havia d'intentar apaivagar el nivell de crispació i la situació complexa que vivia la ciutat, amb una plaça amb més de 8.000 persones reclamant justícia», ha explicat. «Aquell manifest va suposar una manera de dir: la policia espanyola ha de deixar d'ubicar-se a l'Hotel Gaudí perquè això comportarà una situació més tranquil·la. I així va ser». «Era molt difícil dominar la situació i crec que ho vam fer bé», ha considerat Pellicer, que creu que «la policia espanyola tenia una altra comesa: preservar l'ordre públic» i, en canvi, «es van amagar a l'Hotel Gaudí i, damunt, ens van denunciar».Pellicer també ha explicat que va mantenir converses amb els propietaris de l'establiment que va allotjar els agents. «Em van trucar ells per dir-me que 'tenim un problema' i aquest problema es va solucionar amb el manifest», ha mantingut l'alcalde.L'alcalde de Reus admet que han viscut tot el procés amb «tristesa» i que fins i tot han «plorat de ràbia». Amb tot, assegura que la denúncia no l'ha espantat. D'altra banda, també té un sentiment amarg per l'actitud del grup municipal de Ciutadans, «que es va apuntar ràpidament a anar en contra de l'alcalde. Ho trobo lamentable i d'una baixesa política enorme», ha carregat.