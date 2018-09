Una fabricant d'embolcalls compra les tres parcel·les de Redessa 3 a subhasta

Copy Valls ha adquirit per prop de 350.000 euros els terrenys i contractarà personal per ubicar-hi una nova línia de gots per a begudes fredes i calentes

L’única oferta

L’empresa Copy Valls ha adquirit les tres parcel·les que, a finals del passat mes de juliol, Redessa va treure a subhasta. Els terrenys formaven part del complex empresarial Redessa 3, al polígon industrial Mas Batlle. Estan ubicats al 23 i 25 del carrer Castillejos i al 16 d’Apel·les Mestres. L’acord d’adjudicació dels solars té data del setembre. Per ells, les arques municipals ingressaran 281.553 euros més IVA, segons figura a la documentació del procés. Fonts de Copy Valls expliquen al Diari Més que els nous espais que acaben d’adquirir serviran per crear noves línies de producció. L’empresa fabricava fins ara embolcalls per a gelats.A les parcel·les que ara ha comprat aixecarà una nova nau i hi traslladarà maquinària per elaborar dos nous productes: terrines que va començar a produir al febrer d’aquest mateix 2018 i gots per a begudes fredes i calentes, que estan en marxa des de fa tot just tres setmanes. Aquesta ampliació no repercutirà únicament en l’ampliació de la gamma de productes. Les mateixes fonts precisen que, per la fabricació de terrines i gots, Copy Valls haurà de guanyar plantilla i obrirà la contractació de nou personal.Tot plegat, però, no serà imminent perquè «ha de passar per la construcció de la nau», que quedarà annexa a les instal·lacions de què disposa l’empresa al mateix polígon i on ara està portant a terme tota la producció. Poder expandir-se a aquestes parcel·les ha estat «molt positiu» per la proximitat i perquè permetrà afegir «tant espai per a fer la fabricació com per emmagatzemar els productes».En el procés de licitació engegat per Redessa, Copy Valls va ser l’única empresa que es va presentar. Els solars, tal com va anunciar al seu moment l’empresa municipal, estan ja urbanitzats i formen una sola finca registral, destinats a usos industrials, i que van posar-se a la venda de manera agrupada, amb una superfície total de 2.549 mestres quadrats, i un preu de sortida de 110,24 euros el metre segons la doble taxació que n’havia realitzat Redessa, una de pròpia i una d’externa independent. La forma d’adjudicació ha estat la de subhasta pública amb un procediment obert, de manera que qualsevol interessat podrà presentar proposta, per tal de garantir al màxim els principis de concurrència, de transparència, igualtat i publicitat. L’operació aprovada per la Junta General de la societat municipal comptava amb els informes favorables de la Secretaria i la Intervenció municipals.El complex empresarial Redessa 3, amb un total de 24.603 metres quadrats de superfície, ofereix un conjunt de 27 parcel·les industrials en règim de compra d’entre 525 i 2.054 metres quadrats. Té com al seu objectiu principal contribuir al desenvolupament industrial i a la diversificació a la ciutat, i facilitar els projectes de les petites i mitjanes empreses, així com la generació d’ocupació.