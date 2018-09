El CUAP Sant Pere de Reus viu un episodi de violència i reclama més seguretat

El personal va activar ahir el protocol intern d’alarma per la irrupció d’un home «molt alterat» que «propinava cops al mobiliari»

El doble de superfície

Els treballadors del CUAP Sant Pere demanen la presència, 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, d’almenys un vigilant de seguretat que els doni suport en l’accés al mateix centre. La reivindicació, que s’havia mantingut latent des que aquest servei fos retirat coincidint amb l’inici de les retallades, ha revifat després que, ahir, la plantilla de les urgències patís un episodi d’«amenaces» i «violència verbal» arran de la irrupció d’una persona «molt alterada» a les instal·lacions.Els fets van tenir lloc ahir cap a les set de la tarda, quan un home de mitjana edat va entrar al CUAP reclamant, segons el relat dels empleats, ser traslladat en ambulància a algun altre punt. L’home, que mostrava «signes d’estar molt alterat», va propinar diversos «cops al mobiliari i va proferir crits contra els treballadors». La plantilla va activar, davant d’això, el protocol intern que es posa en marxa en casos d’aquest tipus. I va tancar-se en una de les sales. Diversos empleats van respondre a l’alarma que enviaven des de les urgències i van acudir al lloc. La situació va requerir la intervenció dels Mossos d’Esquadra i l’home va acabar rebent atenció mèdica al mateix CUAP. En aquell moment no hi havia cap pacient esperant a la sala.El CUAP sí que disposa de vigilància, però només en té en cap de setmana i durant les nits, quan l’afluència de malalts a les urgències és presumiblement més elevada. El fet que l’episodi tingués lloc prop de les set de la tarda, una franja en què encara els pacients acudeixen als seus centres de referència, va propiciar que les instal·lacions es trobessin buides i només hi hagués el personal que ofereix l’atenció mèdica.El secretari general del sindicat USITAC, Josep Tutusaus, qui relata l’escena, explica que «realment s’han viscut moments de tensió perquè aquesta persona estava molt agressiva i temíem que pogués acabar passant alguna cosa». Cap treballador, amb tot, va resultar agredit físicament, «però verbalment sí i els que estaven a urgències van passar molta por».La presència d’almenys un vigilant, valora Tutusaus, «és molt necessària per evitar coses com aquestes, que haurien estat també perilloses per als pacients si el CUAP no s’hagués trobat buit quan l’home hi va entrar». El taulell on es localitza l’empleat que rep les visites, precisa, resulta un punt especialment complicat perquè «no té sortida» i el treballador que l’ocupa «no pot escapar fàcilment si ha d’afrontar algun moment de tensió o si està a punt de patir una agressió». El secretari general del sindicat lamenta que «hàgim de viure això per fer visible que cal tenir més seguretat».USITAC ha traslladat ja a la direcció del centre la petició que els professionals del CUAP «no continuïn treballant en aquestes condicions» i Tutusaus explica que «ja sabem que hi ha el sistema d’alerta interna i que tenim alguns mecanismes per quan hi ha un cas així però no és suficient». El punt pren rellevància en un moment en què s’està duent a terme una obra d’ampliació que multiplicarà per dos la superfície de les urgències del centre i, per tant, previsiblement atraurà en poc temps més pacients a les seves dependències.