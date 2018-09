Un altre avió ha d'esperar-se al cel per aterrar a l'Aeroport de Reus

El vol de Transavia que fa la ruta Amsterdam-Reus va haver d'esperar que obrissin les instal·lacions per aterrar

Actualitzada 27/09/2018 a les 11:45

El vol de l’aerolínia Transavia que cobreix la ruta Amsterdam-Reus va haver de realitzar esperes a l’aire, ahir al matí, mentre obrien les instal·lacions de l’Aeroport de Reus per poder-hi aterrar. La situació tornava a denunciar-la a través de les xarxes socials, com ha fet en altres ocasions, el sindicat UGT. El vol HV5547, que havia d’arribar a Reus a les 8.10h, ho va fer cap a les 8.05h. Des d’UGT explicaven que l’avió va trobar-se «un altre cop esperant que obri l’Aeroport de Reus» i deien, en to irònic, que «aquesta vegada el passatge ha pogut gaudir d’una passejada matinal pel delta de l’Ebre», en relació als cercles a l’aire que va realitzar l’aeronau fins que va poder dur a terme l’aterratge previst a l’equipament de la capital del Baix Camp. UGT ha reclamat reiteradament, en els darrers temps, l’ampliació de l’horari operatiu de l’Aeroport de Reus.