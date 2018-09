El Síndic de Greuges tramita la queixa d’un treballador del centre i ha sol·licitat a Territori informació de l’estat dels habitatges

Actualitzada 27/09/2018 a les 08:27

Fins a mitjans del 2021

El Síndic de Greuges de Catalunya ha intervingut per demanar al Departament de Territori informació sobre la situació dels habitatges a tocar de la carretera d’Alcolea i que es troben vinculats al Parc de Conservació de Carreteres de Reus. L’actuació ve motivada per la queixa d’un treballador del centre, el qual està gestionat per la Generalitat, que demana accedir en lloguer a una d’aquestes cases. En total, n’hi ha al voltant de 35 on tindrien possibilitat de viure tant membres de la plantilla en actiu com jubilats o familiars de primer grau, segons el conveni que regula els drets d’ús d’habitatges als parcs de conservació de carreteres. La majoria de les construccions estan ara habitades, però no totes. Al Parc de Carreteres de Reus hi treballen una vintena de persones.L’empleat ha traslladat a la institució la seva convicció que «set o vuit» d’aquestes cases estan ara buides i que «no requeririen grans despeses per poder adequar-les», tal com recull la resolució del Síndic, que és pública. Reclama poder-ne fer ús. Però, l’Incasòl, que n’és el gestor, no li concedeix i apunta que serà «després del procés de regularització de les ocupacions que s’està portant a terme» quan «decidirà la destinació dels habitatges que resultin lliures d’ocupants». El tràmit, tal com precisa el mateix document, «podria finalitzar a mitjans de l’any 2021». L’home demana que es doni sortida a «la seva petició d’ocupació en règim de lloguer, com a treballador en actiu vinculat laboralment al parc, en relació als habitatges actualment disponibles perquè no estan subjectes a cap procés de regulació».El procés té a veure amb un dels punts del conveni que permet els empleats viure a aquestes cases. Davant una segona sol·licitud, tal com concreta igualment la resolució del Síndic, l’Incasòl insisteix en que «no estarà en disposició de poder decidir la destinació dels habitatges» fins «després del procés de regularització», que pot quedar finalitzat a partir del 2021. El Síndic, al seu torn, detalla que «sembla que també es vol vincular el procés de regularització a altres qüestions que no consten recollides en el conveni, com ara la instal·lació de comptadors individuals d’aigua, els arranjaments puntuals de façanes o la reurbanització dels espais públics». «Qüestions», aquestes, «que, a parer del Síndic, no afecten la possibilitat d’ocupar un habitatge buit».La data d’inici de l’expedient és aquest mes de maig del 2018 i el darrer moviment va produir-se al juliol, quan el Síndic va adreçar-se a Territori per recordar que la resolució estava pendent d’acceptació per part del Departament.El Síndic valora que «cal que s’instrueixi el procediment corresponent en què, tenint en compte totes aquestes observacions, es resolgui expressament la sol·licitud del promotor de la queixa». I deixa constància que «al marge d’aquest recordatori respecte de l’obligació de dictar la resolució degudament motivada», «el Síndic demana al Departament de Territori que informi sobre la situació dels habitatges situats al Parc de Conservació de Carreteres de Reus i, en concret, sobre si hi ha habitatges lliures d’ocupants al Parc de Reus i si reuneixen els requisits d’habitabilitat exigits». En el supòsit que no els reuneixin, «el Síndic li demana que indiqui quins incompleix i quina és la previsió per dur a terme els arranjaments necessaris perquè puguin ser habitats». Territori no ha contestat.