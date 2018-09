Neix una nova proposta gastronòmica, el 'TapaReus'

Un total de 24 restaurants de la ciutat oferiran un plat diferent cada dijous al vespre a un preu de 5 euros

Actualitzada 27/09/2018 a les 18:08

Un total de 24 restaurants de la ciutat formen part del TapaReus, una iniciativa que s'inaugurarà el dijous 4 d'octubre i que s'ha presentat aquest dijous a Cal Massó, amb l'assistència de la regidora de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, i Albert Bagès, portaveu del Gremi d'Hostaleria de Reus, i Carles Antonio, en representació de la Gleva Estates. Els restauradors que hi participen elaboraran una taula gourmet que estarà maridada amb vins i caves de les DO més ben valorades.Els restaurants que hi col·laboren són: Déu N'hi Dos, Les Taules del Giner, Color d'Olor de Poma, Tapes i Tapes, Més de Tapes, En la Espera te Esquino, l'Absis, Déu n'hi do, Capsa Gaudí, La Glorieta del Castell, Casa Coder, Xivarri Tasca Reus, The Green Dog Cafe, Arties Restaurant, Koop Too, Espai Prioral By Joan Urgellès, El Cafè de Reus, Vermuts Rofes Restaurant, Museu del Vermut, La Giberga, La Piparra i el Cargol, Casa Alejandro, Rosa dels Vents i Tastum.Aquests restaurants prepararan un plat diferent cada dijous al vespre amb motiu del «TapaReus», a un preu de 5 euros.