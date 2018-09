La divisió interna de la PAH afecta la seva relació amb les institucions reusenques

Representants d’un dels corrents interns es queixen que l’Ajuntament de Reus no els vol reconèixer com a interlocutors de la plataforma

Actualitzada 26/09/2018 a les 21:24

Sandra Casanova i Soraya Serrano, acompanyades d’altres membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Reus, van voler parlar ahir de l’estat de l’entitat i de la relació que tenen amb l’Ajuntament de Reus actualment.La PAH és una entitat que no s’organitza de manera oficial, no té junta, ni càrrecs, ni portaveus, ja que es tracta d’una organització que va sorgir d’una necessitat popular i que es dedica a l’acció directa, fet que la caracteritza. Precisament aquesta manca de rols marcats dins l’entitat, és la que ha generat tensions dins de la plataforma a Reus.Des de fa uns anys, la PAH ha estat representada davant l’Ajuntament de Reus, i en especial de la regidoria de Benestar Social, per Magda Martínez, a qui des del consistori consideren una interlocutora vàlida per representar l’entitat a la ciutat. Però alguns membres de la PAH, no estan d’acord amb la forma en què Martínez gestiona la relació de la plataforma amb les institucions reusenques. Alguns d’aquests membres de l’entitat van voler parlar ahir amb aquest mitjà, per explicar la situació actual, i el rumb més actiu i combatiu que volen que agafi la PAH a Reus, per «defensar el dret a l’habitatge de les persones més vulnerables».Segons aquest sector de la PAH, representat per Sandra Casanova i Soraya Serrano, tot i que elles mateixes asseguren que no hi ha un portaveu únic, i que tots els membres de la plataforma tenen la mateixa importància, comentaven que l’assemblea de la PAH de Reus, havia expulsat Magda Martínez de l’entitat, i que posteriorment, s’havien intentat reunir amb la regidora de Benestar Social a l’Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, per fer-li saber la nova situació de l’entitat. Segons la seva versió, des del consistori no van acceptar aquest canvi, i els van fer saber que no els consideraven representants de la plataforma.Aquest sector de la PAH, exigeix al consistori reusenc, del qual declaren que fa «mala gestió» que els reconegui com a interlocutors.Magda Martínez, per la seva banda, tampoc dóna suport a la versió de Casanova i Serrano, ja que afirma que no hi ha hagut cap assemblea en què s’hagi votat expulsar-la de l’entitat. Martínez, va afirmar que es tracta d’una divisió que s’ha de gestionar de manera interna.