El Teatre Bartrina ja compta amb butaques renovades

La substitució i reparació dels seients és una de les accions fetes en el marc de la inversió de 50.000 euros de l’Ajuntament en millores al teatre

Actualitzada 27/09/2018 a les 13:11

L’Ajuntament de Reus ja ha substituït i reparat les butaques del Teatre Bartrina. Aquesta acció, que ha costat gairebé 10.000 euros, és una de les que s’han dut a terme en el marc de la inversió de 50.000 euros per a la millora i conservació del teatre. Els treballs s’han realitzat a l’estiu tot aprofitant que l’espai estava tancat al públic durant aquesta època de l’any.Una altra de les grans inversions fetes a l'espai escènic ha estat la substitució de la il·luminació de la sala, passant a LED, cosa que significarà un important estalvi energètic. A més també s'ha realitzat la ignifugació total de les teles de l'escenari i de les butaques i cadires de tota la sala.L'apartat d'inversions en l'edifici i la maquinària s'ha completat amb la substitució del sistema de subministrament d'aigua sanitària calenta, passant ara a ser de baix risc per al control de la legionel·la i, finalment, s'ha comprat una nova centraleta contra incendis. El pressupost total de la inversió ha estat de 26.841,41 euros.Un altre apartat al qual l'Ajuntament ha destinat una partida per a les inversions ha estat a la maquinària escènica, destinant-hi poc més de 23.000 euros. Aquests diners s'han destinat a la compra d'una nova taula de control de llum espectacular i una taula de control de so. A més, s'ha aprofitat per comprar micròfons, dimmers, cablejat i altres materials d'escenari, i també s'ha procedit a la renovació de teles, cametes i de fons negre d'escenari.Amb totes aquestes millores el Teatre Bartrina afronta la propera obertura de la temporada de programació de Tardor, que començarà el dia 6 d'octubre amb l'espectacle de pallassos Rhumans, de la companyia Rhum & Cia.