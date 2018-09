El jutge arxiva la investigació del cas del gos que va mossegar el penis a un home a Reus

Nova Eucària diu que ja no hi ha motiu perquè la Kiara continuï a la gossera l’Última Llar, tot i que l’Ajuntament afirma que el gos ha d'estar sota custòdia fins que el propietari demostri que té la documentació de l’animal en ordre

Actualitzada 27/09/2018 a les 14:14

El jutge ha arxivat la investigació del cas de la gossa Kiara, la qual el passat 12 de setembre va mossegar el penis a un home a Reus. Així ho ha informat en un comunicat Nova Eucària, qui va demanar la tutela de l’animal . Arran d’aquesta decisió, l’ONG animalista diu que ja no hi ha motiu perquè la Kiara continuï a la gossera l’Última Llar, tot i que l’Ajuntament afirma que el gos està sota custòdia fins que el propietari demostri que té la documentació de l’animal en ordre i no a causa dels fets succeïts a mitjans de setembre.Nova Eucària ha informat de la decisió del jutge d'arxivar el procediment de diligències prèvies 1270/2018 en el qual s'investiga la mossegada de la Kiara, de raça american bully, al penis d’un home, la qual va motivar el decomís per part de la Guàrdia Urbana del gos, que es troba a la gossera l’Última Llar. Segons l’ONG, la decisió «si bé posa de manifest que no existeix delicte de lesions, deixa desemparada a Kiara, atès que el jutge no té competència per acordar noves mesures cautelars que permetin posar en llibertat a la gossa i a Nova Eucària de recuperar-la».És per aquest motiu que l’ONG ha exposar que posarà en coneixement de la Guàrdia Urbana que «ja no hi ha cap motiu per continuar amb el decomís» i que «ha d’acordar-ne la devolució el més aviat possible per salvaguardar els drets dels animals». Per la seva banda, fonts de l’Ajuntament han afirmat a Diari Més que l’animal no es troba sota custòdia per l’episodi succeït a mitjans de setembre, sinó que ho estarà fins que els seus propietaris demostren que tenen la documentació vinculada a l’animal en ordre. Un cop s’acrediti tenir dita documentació, es podran endur el gos.Segons el comunicat de Nova Eucària, la gossa Kiara es troba «engabiada i amb una alimentació insuficient». Per aquest motiu, l’ONG afirma que si la policia no posa fi al decomís estudiarà interposar una denúncia contra l'Última Llar, en la qual demani com a mesura cautelar que els doni a la gossa «per poder garantir que el seu benestar físic i psicològic fins que pugui tornar amb la seva família».