Els fets s'han produït a les 9.52 hores al carrer Botarell

Actualitzada 27/09/2018 a les 18:38

Els Mossos d'Esquadra estan buscant dues persones per temptativa de robatori amb violència en un establiment de Reus. Els fets s'han produït aquest matí, a les 9.52 hores, quan dues persones haurien entrat un establiment al carrer Botarell i haurien exhibit una arma de foc per produir l'atracament. Es desconeix si la pistola era real o simulada. Finalment, els autors han marxat sense aconseguir cap botí, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a Diari Més. No ha trascendit el tipus de negoci, on s'han produït els fets.Per aquest motiu, la policia autonòmica ha obert una investigació per esclarir els fets i per localitzar els atracadors.