L'Imserso estrena una connexió entre l'Aeroport de Reus i Eivissa

El primer vol de l’operativa especial, que copa cada dimecres fins al març amb avions d’Air Nostrum, s’enlairarà el 17 d’octubre

Actualitzada 25/09/2018 a les 21:49

Queden places disponibles

L’enllaç amb Maó repetirà

Una operativa especial connectarà, des d’aquest octubre i fins al març del 2019, l’Aeroport de Reus i Eivissa en trajectes vinculats a la programació de viatges de l’Imserso. L’enllaç, amb avions d’Air Nostrum, es desplega per primera vegada des de la capital del Baix Camp. Hi ha programats, ara, uns 13 vols d’anada i tornada per a aquesta ruta, sempre en dimecres. La xifra, però, encara podria augmentar. Air Nostrum farà servir aeronaus CRJ-1000, l’últim model que ha incorporat a la seva flota i que, amb capacitat per al voltant de 100 persones, representa el jet regional de major envergadura. Fonts de l’operador Mundiplan, que gestiona les destinacions de costa insular, precisen al Diari Més que el primer grup de passatgers de l’Imserso s’enlairarà des de Reus en direcció a les Balears el 17 del mes vinent. La sortida està prevista a les 17.05h.Al desembre i el gener l’operativa quedarà pausada, i es reprendrà al febrer. El darrer moviment, si no es produeixen canvis, està marcat per al 20 de març. Aquesta última data es troba completa i n’hi ha altres quatre que acumulen llista d’espera, però almenys en queden vuit més que encara admeten reserves. El preu dels paquets turístics dels quals els vols formen part, i a què encara resulta possible accedir, és a partir de 188 euros i de 8 dies d’estada. Aquests donen oportunitat de triar, per les pernoctacions, entre dos hotels de tres i quatre estrelles, a la zona de Santa Eulàlia. L’operativa farà passar, segons els càlculs que poden fer-se, si la comercialització assumeix el 100% i l’oferta no s’amplia, unes 1.300 persones jubilades per l’Aeroport de Reus en els trajectes de l’Imserso amb Eivissa.Per formar part d’algun dels viatges entre Reus i Eivissa on hi ha llocs lliures cal acreditar-se com a usuari mitjançant l’Imserso i, a partir d’aquí, fer la reserva a través de Mundiplan.es o bé alguna de les agències de viatges acreditades. Els paquets inclouen, tal com precisen des de l’operador, transport d’anada i tornada fins a l’hotel de destinació, allotjament en règim de pensió completa en habitació doble o individual en hotels seleccionats per l’Imserso, pòlissa d’assegurança col·lectiva, servei mèdic complementari al de la Seguretat Social dins el mateix hotel i un complet programa d’animació.Mundiplan mantindrà també els vols a Maó que ja va inaugurar des de la capital del Baix Camp, igualment de manera pionera, la temporada passada, i que van vendre totes les places. De fet, agències acreditades per l’Imserso per dispensar-les detallaven ahir que, cap a Menorca, no en queden. Algunes de les persones que, l’any passat, van apuntar-se a l’enllaç asseguraven llavors des del mateix Aeroport que «hi anem perquè surt des de Reus». La majoria d’elles eren residents a la demarcació o al seu àmbit més pròxim.La programació de l’Imserso representa un impuls important per a l’Aeroport de Reus, tot i la limitada quantitat de passatgers que aportarà a les estadístiques, per coincidir amb uns mesos de poca activitat i on les instal·lacions tanquen jornades sense haver registrat moviments. Mundiplan concreta que els vols entre Reus i Maó seran els dies 14 i 23 d’octubre; 4, 13, 22 i 31 de març; i 9, 18 i 27 d’abril. Són, en total, una desena, pràcticament els mateixos que es van posar en marxa al 2017 i que també van exhaurir bitllets.