El menjador social de Reus rep 360 persones i cuina més de 23.300 dinars

L’aportació anual de 75.000 euros de l’Ajuntament anirà al local, carmanyoles, transport i al càtering

Actualitzada 25/09/2018 a les 21:26

Descens respecte al 2016

L’Ajuntament de Reus ha acordat fer una aportació de 75.000 euros al menjador social que gestiona Càritas Diocesana. Es tracta, en detall, d’una addenda al conveni de col·laboració amb l’entitat, vigent fins al 2019, per mantenir actiu aquest servei, el qual continuarà oferint enguany dues línies al municipi: la presencial als baixos del carrer Francesc Bartrina i la de carmanyoles per endur-se els àpats a domicili, alhora que els aliments se serviran i distribuiran igualment al menjador que la Fundació Josep Pont i Gol té al carrer Mas Abelló. La xifra es correspon a l’anualitat del 2018 i ha de servir per sufragar «les despeses derivades del funcionament i gestió» d’aquest rellevant recurs social. L’aportació econòmica va quedar acordada per Junta de Govern als inicis de l’estiu.D’aquests 75.000 euros, uns 14.500 aniran a l’arrendament del local, així com el pagament de la taxa d’escombraries i de comunitat. Per als subministraments –llum, aigua i gas– hi ha previstos 7.000 euros més, i altres 1.500 per a despeses diverses com ara telèfon, extintors d’incendis, alarma, assegurances i manteniment. Per la inversió en compra de carmanyoles, recipients isotèrmics, guants de goma, tovallons i rotllos de paper de cuina la xifra és de 1.000 euros. Altres gairebé 1.000 aniran a les despeses de benzina i manteniment de la furgoneta que permet la recollida de menjar a supermercats, càterings i menjadors escolars. Als recursos humans quedaran dedicats un total de 12.000 euros i al càtering, al voltant de 38.000.La darrera memòria de Càritas concreta que l’entitat, durant tot l’any 2017, va preparar 23.340 dinars –incloses les carmanyoles– per als dos punts de menjador social, on es va atendre 360 persones. Aquestes instal·lacions, precisa la mateixa memòria, estan concebudes com a «espais d’acollida i d’atenció a persones que pateixen solitud, necessiten afecte i tenen una manca d’alimentació». Al 2016, la memòria de Càritas reflecteix que els menjadors van rebre 465 persones i va cuinar 30.843 dinars. La comparativa reflecteix, entre un any i l’altre, un descens de 105 persones que han necessitat aquesta atenció i l’elaboració de 7.503 dinars menys. I suposa una davalla després d’alguns anys en què les atencions havien augmentat considerablement.