El Festival Accents de Reus s'expandeix al Camp de Tarraggona

El certamen ha programat 24 artistes i ha incorporat cinc subseus al territori

Actualitzada 26/09/2018 a les 19:07

Els artistes

El Festival Accents ha programat per aquesta cinquena edició 24 artistes que tenen el català com la seva principal llengua d’expressió, als quals s’hi han sumat alguns convidats que canten en altres llengües com el castellà, l’anglès o el portuguès. Com a novetat, el certamen, que fins ara es feia exclusivament a Reus, viatjarà a tres comarques del Camp de Tarragona oferint 10 actuacions a les poblacions de Riudoms, Cambrils, Mont-roig del Camp, Falset i Alcover.Aquesta nova edició se celebrarà al Teatre Fortuny, a la Sala Santa Llúcia, al Bravium Teatre, a la Sala Japan, als Jardins de la Casa Rull i al Bartrina, amb la voluntat de repartir la música en directe per tota la ciutat i col·laborar d’aquesta manera amb la commemoració de Reus Ciutat de la Música 2018.Per Reus passaran artistes de primera línia del panorama musical català fins i tot amb projecció internacional com és el cas del duet Maria Arnal i Marcel Bagés que actuaran al Teatre Fortuny el 3 de novembre. També destaquen els concerts d’Obeses, el 13 octubre o el duet de l’històric Toti Soler i Gemma Humet al Bartrina programat el diumenge, 14 d’octubre.També hi actuarà Roger Mas (al Casal Riudomenc de Riudoms, 28 d’octubre); Pau Alabajos (a la Sala Santa Llúcia de Reus, 17 de novembre); el reusenc Fito Luri (al Casal Riudomenc, el 2 de desembre); Xarim Aresté (al Teatre de l’Artesana de Falset, el divendres 9 de novembre); i Èric Vinaixa (a Falset, el 10 de novembre).Des del País Valencià, Feliu Ventura actuarà al Convent de les Arts d’Alcover el dissabte 20 d’octubre i l’osonenca Paula Valls el dissabte 1 de desembre. L’Accents acostarà el grup de pop The Llamps, des de Perpinyà, que aterrarà a la Sala Japan el divendres 23 de novembre. El dissabte 24 de novembre, al Bravium Teatre, Josele Santiago, cantant i líder de los Enemigos pujarà a l'escenari.Les entrades per les actuacions de pagament ja estan a la venda a través dels diferents portals als quals s’hi pot accedir des de la web www.festivalaccents.cat amb preus que oscil·len entre els 20 i els 8 euros.