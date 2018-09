Dos reusencs de 68 i 58 anys, enxampats conduint triplicant la taxa d'alcoholèmia permesa

En els dos casos, els agents van aturar els conductors per haver comès una infracció

Actualitzada 26/09/2018 a les 10:12

La Guàrdia Urbana ha instruït diligències penals contra dos conductors, veïns de reus i de 68 i 58 anys, per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol. Tots dos homes triplicaven la taxa d’alcoholèmia permesa en el moment en què van ser enxampats.El primer cas es va produir el migdia d’ahir dimarts, a les 12.40h, a la cruïlla dels carrers Antoni de Bofarull i de Xavier Gambús. Els agents van aturar un turisme BMW, model X5, a causa d’una infracció de trànsit. El conductor, un veí de Reus de 68 anys, ha estat denunciat per conduir sota els efectes d'alcohol, ja que va donar un resultat de 0,81 mg/l.Per altra banda, a les 17.19h i al carrer Jacint Verdaguer, els agents van aturar un tot terreny Opel Frontera també a causa d’una infracció de trànsit. El conductor, un veí de Reus de 58 anys, ha estat denunciat per conduir sota els efectes de l’alcohol donant un resultat de 0,86 mg/l.